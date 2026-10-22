Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davası bitmeden altın iadesi alınabilir!

Boşanma davasında altınlar için Yargıtay'dan emsal karar geldi. Yüksek Mahkeme "düğündeki altınlar için ayrı dava açılmış ve o davadan karar çıkmışsa icra takibi başlatılabilir" dedi.

EŞİ BOŞANMA DAVASI BİTMEDİĞİ İÇİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ETTİ

Kanal D haberine göre; Emsal kararla birlikte çiftlerin boşanma davası sürerken yani dava henüz sonuçlanmadan da altınların iadesi için icra takibi yapılabiliyor.

Yıllar süren evliliklerin ardından boşanma kararı alan çift altınlar konusunda da ayrıca mahkemelik oldu. Düğünde takılan altınlar için icra takibi başlattı. Eşi boşanma davasının henüz bitmemesi nedeniyle icra takibine itiraz etti.

İstinaf ilk mahkeme kararını uygun bulunca dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay'da ilk iki mahkemenin kararını onadı. Altınların iadesi için boşanma davasının bitmesine gerek yok dedi.

Mahkeme kararında ziynet alacaklarının tarafların şahsi durumunda bir değişiklik yaratmadığı, yalnızca mal varlığını eksilttiğini belirtti.

İCRA TAKİBİNİN YOLU AÇILDI

Kararla boşanma davası sürerken ziynet eşyaları ile ilgili icra takibi başlatılabilmesinin yolu açılmış oldu.