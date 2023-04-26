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YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI: TOKİ kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası başvuru şartı nedir?

26.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarısı Bizden başvuruları başladı. TOKİ kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başvuru alımlarının başladığını açıkladı. Kampanyaya bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Kentsel dönüşüme teşvik edecek kampanyanın yanı sıra vatandaşlara kira yardımı da verilecek. Peki, TOKİ kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası başvuru şartı nedir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI: TOKİ kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası başvuru şartı nedir?

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm başvuruları bugün başladı. Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz." diyerek başvuruları başlattı. İşte konuya dair detaylar...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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E-devlet üzerinden 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfasıyla başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer almakta. Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu.

20 SORUDA TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

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9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?

Yapılacaktır.

13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?

Olmayacak.

14.BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20.SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kentsel dönüşüm çevre ve şehircilik bakanı murat kurum

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