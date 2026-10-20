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Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete'de: Süre uzatıldı! Bakan Kurum duyurdu: Yeni son tarih 31 Aralık 2027

Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Desteğin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete'de: Süre uzatıldı! Bakan Kurum duyurdu: Yeni son tarih 31 Aralık 2027
Hande Dağ

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Desteği’nin süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı.

"ERTELEMEYİN, UZLAŞIN, DÖNÜŞÜM SÜRECİNİZİ BAŞLATALIM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ”İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazetede yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim” mesajını verdi.

İstanbul’da riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlara sağlanan Yarısı Bizden Desteği’nin bina bazlı dönüşüm projeleri kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREDE

Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL’lik hibe desteği ve 125 bin TL’lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete de: Süre uzatıldı! Bakan Kurum duyurdu: Yeni son tarih 31 Aralık 2027 1

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel dönüşüm
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