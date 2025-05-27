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Yasa bahis operasyonu sonrası operasyon yapılan Papara kimin? Paparanın sahipleri kim? Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir?

İstanbul bu sabah hareketli bir güne uyandı. Milyonlarca kullanıcı ve bine yakın çalışanı olan Papara'ya operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla Papara ve çok sayıda şirkete kayyum atandı. Operasyonun ardından vatandaşlar Papara'nın kimin olduğunu araştırmaya başladı. El konulan Papara kimin? Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir? Detaylar haberimizde....

Yasa bahis operasyonu sonrası operasyon yapılan Papara kimin? Paparanın sahipleri kim? Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir?
Ufuk Dağ

Yasa dışı bahis operasyonu düzenlenen Papara kimin? Ortakları var mı? Papara nerede kullanılır?" soruları birçok kullanıcı tarafından internette araştırılmaya başlandı. Papara kendini "hesabınızdaki parayı kullanabileceğiniz bir ön ödemeli alışveriş kartı" tanımlıyordu. Hesaba para yükleme noktalarından veya havale/eft yaparak aktarılan paralar, Papara kartıyla dünyanın her yerinde kullanılabiliyordu. Şirket Trabzonspor'un stadının isim sponsoru olmuştu. Peki, Papara'nın Kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir?

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AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Ahmed Faruk Karslı, telko, perakende ve fintek gibi farklı sektörlerde bazı girişimlere imza atmasıyla biliniyor.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. Karslı, Papara’nın büyümesiyle beraber yatırımların ve satın almaların stratejik olarak yönetilmesi ve tek çatı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna öncülük etti.

Ahmed Faruk Karslı, bu sabaha kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu. Karslı CEO'luk görevini ise Şubat 2025 itibarıyla almıştı.

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Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmed Faruk Karslı, aynı zamanda serbest avukatlık da yaptı. Karslı ayrıca farklı sektörlerde birçok şirketin yönetim kurulunda görev alıyordu.

Papara'ya yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla beraber gözaltına alınan Ahmed Faruk Karslı'nın şirketlerine el konuldu.

Hissenet
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