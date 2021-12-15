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Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları ne kadar oldu? 2022 yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam geldi mi?

15.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte arttı. Milyonlarca vatandaşın gözleri, maaşlarına yapılan zam oranını etkileyecek asgari ücret kararına çevrilmişti. Asgari ücretin 4. toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından AGİ dâhil asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu açıklandı. Asgari ücretle birlikte yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları da arttı.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. Bu oran, asgari ücrete yapılacak zam ile belirlendi.

YAŞLILIK, EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan zam oranı ile yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşları da yükseldi. Yaşlılık maaşı 2021 yılında yapılan zamla birlikte 711.5 TL'den 864.89 TL'ye yükseltilmişti. Engelli maaşı ise 851.95 TL'den 1035.63 TL'ye çıkmıştı. 2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir.

2022 yılında yaşlılık aylığı bin 296 Türk lirasına yükseldi. 2021'de bin 35,63 TL olarak ödenen engelli aylığı ise bin 552 TL oldu.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları ne kadar olacak? 2022 yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam geldi mi?

İŞTE YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C)
-Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması
-65 yaşını doldurmuş olmak

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir. Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde az olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için yukarıda belirlen şartlarına uygun olması gerekmektedir.


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