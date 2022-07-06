Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022? Yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?

Yaşlılık maaşı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı da yükseldi. Yapılan açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022? 65 yaş aylığı Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2022?

Yaşlılık maaaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Yaşlılık maaşı, yani yaşlılık aylığının ödeneceği tarih için henüz açıklamada bulunulmadı.

Yaşlılık maaşının Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatacağı bildirilmişti.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrası yaşlılık maaşı da 1296 TL'den 1684 liraya yükselmiş oldu.

