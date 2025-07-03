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Yaşlılık maaşından SED ödemelerine kadar tüm kalemlere zam geldi! TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı

TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından kira zam oranı, memur ve emekli maaşı, ÖTV oranlarında güncellemeler yapıldı. Birçok kaleme zam gelirken sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Buna göre sosyal destek ödemelerinden yaşlılık maaşına kadar yeni destek ödemesi tablosu oluştu. İşte detaylar...

Yaşlılık maaşından SED ödemelerine kadar tüm kalemlere zam geldi! TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı
Ezgi Sivritepe

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. 2025'in ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı 16,67 olarak hesaplandı.

Yaşlılık maaşından SED ödemelerine kadar tüm kalemlere zam geldi! TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı 1

Memur ve memur emeklinin zam oranı da yüzde 15,57 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından yaşlılık aylığı, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo şu şekilde oldu:

Yaşlılık maaşından SED ödemelerine kadar tüm kalemlere zam geldi! TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı 2

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Anahtar Kelimeler:
destek ödemeleri sed yardımı sosyal destek
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