Yaşlılık maaşından SED ödemelerine kadar tüm kalemlere zam geldi! TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. 2025'in ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı 16,67 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklinin zam oranı da yüzde 15,57 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından yaşlılık aylığı, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo şu şekilde oldu: