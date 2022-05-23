Yatırım analizi nedir, nasıl yapılır? Yatırım analizi neden önemlidir?

Yatırım analizi, bir yatırım aracının kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değere ulaşacağını, yatırım aracının ne kadar risk barındırdığını ve yatırımcının beklentilerine uygun olup olmadığını ortaya çıkarır. Fon yöneticileri ve yatırım danışmanları çeşitli yatırım analizlerinden yararlanarak müşterilerinin en karlı yatırımı yapması için çalışırlar.

Yatırım analizi pek çok yatırımcının eğitimini alarak kendi kendine de uyguladığı bir değerlendirmedir. Yatırım araçlarının değerini ve geleceğini öngören yatırım analizi nasıl yapılır?

Yatırım Analizi Nedir?

Yatırım analizi, belirli yatırım araçlarının nasıl bir getiri sağlayacağını belirlemek, yani yatırım fırsatının ne kadar gelir getireceğini değerlendirmek için kullanılır. Yatırım analizleri genellikle bir fon yöneticisi veya yatırım danışmanı tarafından yapılır. Ancak yatırımcı herhangi bir danışmanlık almadan kendisi de yatırım analizi yapabilir.

Yatırım analizi, herhangi bir yatırım aracı için yapılabilmektedir. Bir yatırım analizi yapılırken yatırım aracının geçmiş değeri, nelerden etkilendiği, piyasanın genel durumu, etkilendiği unsurlar değişiklik gösterdiğinde yatırım aracının nasıl bir değer izleyeceği gibi durumlar göz önünde bulundurulmasıyla yapılır.

Yatırım Analizi Neden Önemlidir?

Yatırım analizi, yatırımcının beklentilerine en uygun yatırım aracının belirlenmesinde ve elde olan birikimin en verimli şekilde değerlendirilmesinde öneme sahip bir araçtır. Yatırım yapmak belirli bir kaynak ve emek istemektedir. Yatırım analizi, bir varlığa yatırım yapmanın süreç içerisinde sarf edilen kaynak ve emeğe deyip değmeyeceğini anlamak için kullanılır.

Yatırım analizi aynı zamanda risk oranlarını da göz önünde bulundurmayı sağlar. Her yatırım az veya çok, bir oranda risk içermektedir. Yatırım analizi sayesinde yatırım araçlarının ne kadar riskli olduğunu anlamak ve bu bilgiler ışığında karar vermek mümkün olur.

Herhangi bir yatırım yapmaya başlamadan önce belirlenen hedefe yönelik bir yatırım analizi yapılması, yatırımcının piyasanın geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmesini, yeni fikirleri gözden geçirmesini ve belirlenen yatırım hedeflerine ulaşmak için hangi adımları atması gerektiğini bilmesini sağlamaktadır

Yatırım Analizi Nasıl Yapılır?

Her yatırım aracı için farklı bir analiz yolu vardır. Bunun nedeni yatırım araçlarının farklı unsurlardan etkilenmeleridir. Örneğin bir gayrimenkul yatırım analizi yapılırken gayrimenkulün konumu, dikkate alınan en önemli unsurlardan biridir.

Gayrimenkul yatırım analizi yapılırken öncelikle bir gayrimenkulün hangi sebeplerle değer kazandığını, nelerden etkilenerek değerlendiğini veya değer kaybettiğini belirlemek gerekir. Daha sonra yatırım analizi yapılan gayrimenkulün yapısı ve bulunduğu konum dolayısıyla, bir gayrimenkulün değer kazandığı unsurları barındırıp barındırmadığına bakılır.

Yatırım analizinde ortaya çıkan sonuç, bu yatırımın ne kadar risk barındırdığını ve ne kadar kazandırabileceğini öngörmeyi sağlar. Örneğin yatırım oranlarının arttığı, gelişmekte olan bölgedeki bir gayrimenkul, şehrin çok dışında yer alan bir gayrimenkulden daha fazla kazandırma olasılığına sahiptir.

Yatırım analizleri öngörülebilir olan durumları ve olayları hesaba katmaktadır. Beklenmedik, öngörülemeyen sebeplerle zaman zaman yatırım analizi sonuçlarına uymayan fiyatlandırmalar yaşanır, ancak bunlar çok nadirdir. Yatırımcıların hemen hemen hepsi birikimlerini yatırım analizleri doğrultusunda kullanmaktadır. Pek çok yatırımcı birikimlerini bir fon yöneticisine sunarak veya yatırım danışmanlığı alarak finansal bilgilerden yararlanmaktadır.

Bir Hisse Senedi Nasıl Analiz Edilir?

Bir hisse senedi için yatırım analizi yapılmaya başlamadan önce hisse senedinin hangi unsurlara göre değerlendiğini anlamak gereklidir. Hisse senetlerinde yaygın olarak uygulanan analiz türleri teknik ve temel analizdir.

Hisse senedini analiz etmeye yarayan araçlar hisse senedinin geçmiş fiyatlanmaları, şirketin bilançoları, cari oranları, yatırımcı sunumları, fiyat/kazanç oranları, alacakların devir hızı, stok devir hızı gibi unsurlardır. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak ve piyasanın genel durumu da incelenerek temel analiz yapılmaktadır.

Temel analiz, hisse senedinin gelecekte nasıl bir yön izleyeceğini ve gerçek değerinin piyasa değerine göre konumunu değerlendirmektedir. Teknik analiz ise hisse senedini yine aynı unsurlara göre değerlendiren, daha kısa vadeli güçlü tahminler sunan bir analizdir. Genellikle temel analiz yapıldıktan sonra teknik analiz yapılır ve bu sonuçlar temel analize göre değerlendirilir. Temel analiz, teknik analizin aksine orta ve uzun vadeli yatırım hedefleri belirlenmesinde kullanılır.

