Yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş 'daha mantıklı' diyerek uyardı

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube hesabından yaptığı paylaşımla piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Piyasaların İstanbul’da yapılacak Rusya Ukrayna görüşmelerinden etkilenebileceğini belirten Memiş, 'Geçen hafta hem emtia fiyatlarında hem de döviz kurlarında yükselişler vardı. Ancak maniplasyon piyasası olduğu için bu yükselişlerin aslında kalıcı olmayacağını, alım için çokta panik yapmamak gerektiğini uyarmıştık.' dedi.

RUSYA UKRANYA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA

İslam Memiş savaş fiyatlamasına alışan piyasaların mayın haberlerinden nasıl etkileneceğin değerlendirdi. İslam Memiş altın tahmini ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 935 - 940 aralığına kadar yükseldi. Yatırımcılara 'Yüksekten satıyorlar. Aman dikkat edin. Yüksekten maliyet yapmayın' uyarılarım vardı. Cuma günü 932 seviyesinden kapanış yapan gram altın geri çekilerek 921 seviyelerine geldi. Emtia fiyatları haftaya yüzde 1’in üzerinde değer satışları ile başladı. Yine 900 TL üzeri rakamların yüksek olduğunu söyleyebilirim."

'Ons altın 1965 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yine bu fiyatlamaların yüksek olduğunu göz önünde bulundurulduğunda 1.880 seviyesine kadar düşüşün mümkün olabileceğini ve 1.900 dolar üstüne sıcak bakmıyorum. Kişisel olarak bu seviyelerden alım yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Ons altın 1.934 seviyesinden haftaya başladı.'

'TURİZM SEKTÖRÜ ETİLENECEK'

Turizim sektörünü değerlendiren Memiş, "Bu mayın haberi Türkiye turizimi baltalayacak gelişme. Genele baktığımızda turizm gelirinden hızlı yükseliş olamayacak. Turizm sektörü bu sene ciddi sıkıntılı döneme girebilir. Ama ezberler bozulabilirise, yerli turiste farkılı avantajlar sunulabilirse, bu açık farklı kapatılabilirse daha isabetli bir karar olabilir." dedi.

ARABA MI EV Mİ ALINMALI ?

Piyasalarda sıkışıklık devam ederken İslam Memiş ev ve araba almak isteyen yatırımcılara da uyarılarda bulundu.

Ev almak isteyenlerin biran önce evlerini alması gerektiğini vurguladı. "Emlak sektöründeki düşüşler devam etmez, aksine yükselişler devam eder. Emlak ihtiyacı olan biran önce almalı" dedi.

Memiş sözlerine şöyle devam etti:



Özellikle yine 3 aydır ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 20 düşüş beklentim vardı. Bu ikinci el otomotiv fiyatlarında gerçekleşmiş oldu. Aralık ayında kur nedenli yüzde 10, aralık-mart aylarında durgunluk nedeniyle satış olmaması nedeniyle fiyatların yüzde 10 gerilediğini gördük. Ama kur nedenli sıfır araçlarda nisan ayı itibariyle yükseliş trendi yaşanabilir.

Bu fiyatlardan ev mi alınmalı yoksa araba mı? Bir araba bir ev fiyatı olmuş durumda. Bu fiyatlardan sıfır araç alınması mantıklı değil.



