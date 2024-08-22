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Yatırımcının gözdesi 'güvenli liman' altın tarihe karışacak gibi duruyor: Yeni gözde o olabilir

MynetX MynetX
22.08.2024 10:24
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Jackson Hole öncesinde euro döviz kurları arasındaki birinciliğe çıkıyor. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmeye başlamasıyla ve para politikası dolaylı dalgalanmalar sonrası euro yatırımcılar için daha güvenli görülmeye başlandı.

Yatırımcının gözdesi 'güvenli liman' altın tarihe karışacak gibi duruyor: Yeni gözde o olabilir

Yatırımcı için güvenli liman altındır söylemi son zamanlardaki gelişmelerle tarih olacağa benziyor. Jackson Hole haftasına Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın faiz hakkında yapacağı konuşmada faiz indirimi destekleyeceği argümanı euroyu, dolar karşısında zirveye taşıyor.

2023'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Euro/Dolar Çarşamba günü bir ara %0,4 oranında değer kazanarak Temmuz 2023’ten bu yana en güçlü seviyesi olan 1,1174’e yükseldi.

Fed’in en son politika toplantısının tutanaklarının birçok yetkilinin faiz oranlarının düşürülmesini uygun gördüğünü göstermesinin ardından dolar genel olarak zayıflarken, İngiliz sterlini de dolara karşı Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Euro ve sterlindeki yükseliş, Fed’in önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) daha fazla faiz indireceğine yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Nomura International Döviz Stratejisti Yusuke Miyairi, “Dolardaki zayıflık euroyu yukarı itiyor. Ancak Euro Bölgesi’ndeki temeller, özellikle de bölgenin büyümesi, bu yükselişi desteklemiyor” dedi.

Nomura’ya göre Temmuz ayı Euro Bölgesi imalat PMI verisi beklenenden daha yumuşak gelebilir. Miyairi bu verinin euro için “önemli bir test” olacağını söyledi.
Societe Generale SA Kur Başstratejisti Kit Juckes, euronun Eylül başındaki bir sonraki ABD istihdam raporuna kadar 1,10-1,12 dolar aralığında kalabileceğini öngördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın yatırım dolar
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