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Yaz saati mi kış saati mi? Gündemden düşmüyordu: Bakan Bayraktar, 'Sadece yüzde 20'sine denk geliyor' diyerek açıkladı

08.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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Kalıcı yaz saati uygulaması 2016 Ekim ayından beri uygulanmaya devam ediyor. Özellikler okula ve işe gidenlerin her sene dile getirdiği hem yaz hem kış saati sistemine geçiş tartışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakan Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı günden bu yana 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Yaz saati mi kış saati mi? Gündemden düşmüyordu: Bakan Bayraktar, 'Sadece yüzde 20'sine denk geliyor' diyerek açıkladı

Yaz saati ve kış saati uygulaması tartışmaları devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'tan açıklama geldi. Bakan Bayraktar CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

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10 MİLYAR KWH ENERJİ TASARRUFU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

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yaz saati
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