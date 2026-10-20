Yemek, yol, ikramiye, özel sağlık sigortası: Kıdem tazminatında kritik detay

İşçinin tazminatı nasıl hesaplanır? Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı hakkında bu sorunun yanıtını araştırırken uzman isim merak edilenleri tek tek sıraladı.

Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında kritik detayları aktardı. İşçinin kıdem tazminatı ile alakalı haklarının 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi ile düzenlendiğini vurgulayan Kıvanç, en az 1 yıl çalışmış işçiye, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödendiğini aktardı. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapıldığını kaydetti.

TAZMİNAT HESABI HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesabının son ücret üzerinden yapıldığını belirten Kıvanç, parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde de son 1 yıllık süre içerisinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle bulunacak ortalama ücretin esas alındığını kaydetti.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRET DETAYI

Ücret ifadesinden çıplak ücretin anlaşılmaması gerektiğine vurgu yapan Kıvanç, işçiye ücrete ilaveten sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de kıdem tazminatı hesabına dahil edildiğini ve buna da giydirilmiş ücret denildiğini belirtti.

Giydirilmiş ücretin, normal ücrete ilaveten yol, yakacak, yemek, giyim yardımı, teşvik primi, kıdem ücreti, kira – barınma yardımı, bayram harçlığı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerden oluştuğunu aktaran Kıvanç, bu şekilde yapılan ilave ödemelerin giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilmesi için ödemelerin devamlılık arz etmesinin gerektiğine işaret etti.

Öte yandan işverenlerin kimi zaman çeşitli adlar altında bir kerelik ödemeler yapabildiğini de belirten Kıvanç, böyle devamlılık arz etmeyen, bir kereye mahsus ödemelerin giydirilmiş ücret hesabına dahil edilmediğini vurguladı.

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA YOL VE YEMEK YARDIMI

Kıdem tazminatı hesabında işverenin iş yerinde verdiği yemek bedeli ya da yemek karşılığı ödediği nakit para veya yemek çekinin de dikkate alındığına işaret eden Kıvanç, işçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemelerin de hesaba katıldığını belirtti. İş yerinde verilen yemek ve yol yardımı için kişi başına düşen tutarın belirlenip ücrete dahil edildiğini kaydetti.

Son dönemlerde pek çok iş yerinde işçiler için özel sağlık sigortası yaptırıldığını da söyleyen Kıvanç, 1 yıl için işçi başına ödenen sağlık sigortası priminin 365'e bölünüp bir güne düşen miktarın belirlendiğini, bir günlük tutarın 30 ile çarpılıp giydirilmiş ücret hesabına eklendiğini aktardı.

Diğer yandan kimi iş yerlerinde de yılın belirli aylarında ikramiye ödeniyor. Kıvanç, ikramiyelerin toplamının da 365 güne bölünüp 30 güne düşen tutarın belirlendiği, fakat, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa ikramiyelerin son ücret üzerinden hesaplandığını belirtti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Giydirilmiş ücret hesabının 2026'nın 2. yarısında brüt ücreti 73.729,87 TL’nin altında olan işçiler için geçerli olduğuna işaret eden Kıvanç, bunun nedenini; kıdem tazminatının her yıl 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre belirlenen tavanı aşamamasıyla açıkladı. Bu tutar şu an itibarıyla kıdem tazminatı tavanını oluşturuyor.

"İşçinin brüt ücreti 75 bin TL de olsa 750 bin TL de olsa her yıl için alabileceği kıdem tazminatı 73.729,87 TL olarak uygulanıyor" diyen Kıvanç, daha fazla kıdem tazminatı alamadığını belirtti.

İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN VAR MI?

Öte yanda ihbar tazminatı hesabı da merak ediliyor. Kıvanç, işçilerin ihbar tazminatının hesabında da giydirilmiş ücretin dikkate alındığını aktarıp kıdem tazminatında tavan olmakla beraber ihbar tazminatında tavan olmadığını kaydetti. Bu detayın özellikle yüksek ücretliler için önem taşıdığına vurgu yapan Kıvanç, ihbar tazminatında hem brüt ücretin tamamının hem de düzenlilik arz eden her türlü ödemelerin hesaba dahil edildiğini belirtti.