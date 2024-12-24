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Yeni asgari ücret bu gece belli mi olacak? Milyonları heyecanlandıran saatler! Gözler asgari ücret zirvesine çevrildi! Kulislerde bu ihtimaller konuşuluyor

24.12.2024 19:31
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Asgari ücret zammı bu gec belli oluyor mu? 2025 yılı yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam toplanıyor. Sürpriz toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücretle ilgili açıklama yapacak. Asgari ücretin bu gece açıklanması bekleniyor. Asgari ücret için gözler yarın yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya da çevrildi.

Yeni asgari ücret bu gece belli mi olacak? Milyonları heyecanlandıran saatler! Gözler asgari ücret zirvesine çevrildi! Kulislerde bu ihtimaller konuşuluyor

Milyonlar nefesini tuttu 2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçti. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci asgari ücret zammı için bugün 20.30'da yapılacak olan 4. toplantıya kilitlendi. Türkiye "Asgari ücret bugün açıklanacak mı?" sorusuna yanıt ararken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam toplanıyor. Kritik toplantının ardından 2025 yılı yeni asgari ücretin açıklanması da ihtimaller arasında. Diğer yandan yeni zamlı asgari ücretin AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı da konuşuluyor. İşte 2025 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar...

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KOMİSYONDAN SÜRPRİZ TOPLANTI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını bu akşam yapacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.
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YENİ ASGARİ ÜCRET BU AKŞAM AÇIKLANACAK MI?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yapacak. Bakan Işıkhan'ın ise asgari ücret toplantısının ardından bir açıklama yapacağı bildirildi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edildi. Bu talebin ardından gözler bu haftaya çevrildi.

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BAKAN IŞIKHAN BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesin merakla beklediği asgari ücret dördüncü toplantısıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, bu hafta asgari ücretin açıklanacağını vurgulayarak "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamalarda "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı vermişti.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 liraBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret asgari ücret 2025
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