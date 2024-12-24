Yeni asgari ücret bu gece belli mi olacak? Milyonları heyecanlandıran saatler! Gözler asgari ücret zirvesine çevrildi! Kulislerde bu ihtimaller konuşuluyor

Milyonlar nefesini tuttu 2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçti. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci asgari ücret zammı için bugün 20.30'da yapılacak olan 4. toplantıya kilitlendi. Türkiye "Asgari ücret bugün açıklanacak mı?" sorusuna yanıt ararken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam toplanıyor. Kritik toplantının ardından 2025 yılı yeni asgari ücretin açıklanması da ihtimaller arasında. Diğer yandan yeni zamlı asgari ücretin AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı da konuşuluyor. İşte 2025 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını bu akşam yapacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yapacak. Bakan Işıkhan'ın ise asgari ücret toplantısının ardından bir açıklama yapacağı bildirildi.
TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edildi. Bu talebin ardından gözler bu haftaya çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesin merakla beklediği asgari ücret dördüncü toplantısıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, bu hafta asgari ücretin açıklanacağını vurgulayarak "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamalarda "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı vermişti.
İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:
Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 36: 23 bin 122 lira
Yüzde 37: 23 bin 292 lira
Yüzde 38: 23 bin 462 lira
Yüzde 39: 23 bin 632 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 41: 23 bin 973 lira
Yüzde 42: 24 bin 143 lira
Yüzde 43: 23 bin 313 lira
Yüzde 44: 24 bin 483 lira
Yüzde 45: 24 bin 653 lira
Yüzde 46: 24 bin 823 lira
Yüzde 47: 24 bin 993 lira
Yüzde 48: 25 bin 163 lira
Yüzde 49: 25 bin 333 lira
Yüzde 50: 25 bin 503 lira
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