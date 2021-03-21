Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Şahap Kavcıoğlu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

BANKA MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşam üstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.

Konuya yakın iki bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken Reuters, TCMB'ye konu ile ilgili yorum almak için henüz ulaşamadı.



