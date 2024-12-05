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Yeni yılda sürücü kurslarına zam kapıda... Asgari ücret ile beraber her şeyin fiyatı artıyor! 2025'te yüzde 40 daha pahalı olacak!

05.12.2024 14:30
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Yeni yıla artık günler kala nelerin zamlanacağı da konuşulmaya başlandı. Ehliyet almak için 2025 yılını bekleyenler için Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda'dan uyarı geldi. Guda, ehliyet kurslarının yüzde 40 zamlanacağını aktararak, bazı kurumların vatandaşları aldatmaya çalıştığını söyledi.

Yeni yılda sürücü kurslarına zam kapıda... Asgari ücret ile beraber her şeyin fiyatı artıyor! 2025'te yüzde 40 daha pahalı olacak!

Yeni yılla beraber yeni zamlar da kapıda. Milyonlarca vatandaşı etkileyen zamların ne kadar olacağı da merak konusu. Ehliyet almak isteyenleri uyaran Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yeni yılda kurs ücretlerinin yüzde 40 oranında zamlandığını belirtti.

ASGARİ ÜCRET İLE BERABER TÜM KALEMLER ZAMLANACAK

ehliuyet

Guda, 18 yaşını dolduran herkesin ehliyet alabileceğini belirterek, şu cümleleri kurdu:

"10 Aralık'tan itibaren kayıt yaptıranların farkı ehliyeti 2025 yılında alacaklarından ödeyecekleri harç farkı 2024'e göre yüzde 44 oranında fazla olacak. 2024 Aralık'ta kayıt yaptıranlar da harçlarını yeni tarifeye göre ödemek zorundalar. Aralık 2024'te kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025'e sarkacağı için onlar 2025 harcını ödeyecekler. Bunun yanı sıra 2025'te sürücü kurslarına da zam bekleniyor. Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Bundan dolayı sürücü kurslarına da yüzde 40 oranında bir zam bekliyoruz. 10 Aralık'ta yeni kayıt dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025'e kadar sürücü kurslarına kayıt olanlar B sınıfı ehliyet için 15 bin TL'lik kurs ücretinden faydalanabilecek ancak 1 Ocak'tan itibaren sürücü kursları ücretinin 20 bin TL olacağını düşünüyoruz. Diğer ehliyet sınıflarında da yüzde 40 oranında bir zam olacaktır” diye konuştu.

ehliyet-yenileme

SÜRÜCÜ KURSUNA YAZILACAKLAR DİKKAT: BUNA DİKKAT EDİN

Bazı kursların vatandaşları kandırmak için değişik yollara başvurduğuna dikkat çeken Guda, “Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor. '2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Ocak ayı demek de 2025 demek. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok. 2024 yılında sürücü kurslarına kaydolacak vatandaşlar sadece sürücü kurslarına gelecek zamdan etkilenmekten muaf olacaklar, harç fiyatlarını ise yine 2025 tarifesine göre ödeyecekler” şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Zam sürücü kursu
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