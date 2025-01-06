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Yeni yılın ilk ifşa listesi yayınlandı! 'Kuvvet artırıcı' bitki karışımlı çikolata içinden ilaç etken maddesi çıktı...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.01.2025 12:07
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ülke genelinde insan sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler tek tek listelenirken, yeni yılın ilk listesi de yayınlandı. Listede 'kuvvet artırıcı' olarak yer alan 'Bolld Extra Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' adlı üründe ilaç etken maddesi tespit edildi. Listede Antalya'dan bir kasabın ise dana etine tek tırnaklı eti karıştırdığı görüldü.

Yeni yılın ilk ifşa listesi yayınlandı! 'Kuvvet artırıcı' bitki karışımlı çikolata içinden ilaç etken maddesi çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' vatandaşlar tarafından en ince detaylarına kadar inceleniyor.

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Bakanlık tarafından yayınlanan liste yeni yılda ilk kez güncellendi. Güncellenen listede en dikkat çeken ürünlerden biri ise 'Kuvvet artırıcı' olarak satılan ürün oldu.

SÖZDE BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATADAN İLAÇ ETKEN MADDESİ ÇIKTI

Bolld Extra markasının 'Epidemyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.

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2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi... 2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi...

DANA ETİNE KANATLI VE TEK TIRNAKLI ETİ KARIŞTIRMIŞ

Öte yandan Antalya'da bir kasabın ise dana etine kanatlı ve tek tırnaklı eti karıştırdığı görüldü.

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Bakanlık tarafından güncellenen lise şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
çikolata Tarım ve Orman Bakanlığı liste
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