Yeni yılın ilk ifşa listesi yayınlandı! 'Kuvvet artırıcı' bitki karışımlı çikolata içinden ilaç etken maddesi çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' vatandaşlar tarafından en ince detaylarına kadar inceleniyor.
Bakanlık tarafından yayınlanan liste yeni yılda ilk kez güncellendi. Güncellenen listede en dikkat çeken ürünlerden biri ise 'Kuvvet artırıcı' olarak satılan ürün oldu.
Bolld Extra markasının 'Epidemyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.
Öte yandan Antalya'da bir kasabın ise dana etine kanatlı ve tek tırnaklı eti karıştırdığı görüldü.
Bakanlık tarafından güncellenen lise şu şekilde:
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