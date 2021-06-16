YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji hisse fiyatı ne kadar?

Vatandaşlar ve yatırımcılar YEO Teknoloji halka arzı ne zaman sorusunu merak ediyor. Yakın süreçte halka arz olacağını duyuran YEO Teknoloji'nin halka arzının, 2021 senesinde tamamlanması bekleniyor. YEO Teknoloji hisse kodu, hisse fiyatı nedir soruları da araştırılan sorulardan oldu. Peki YEO Teknoloji halka arz ne zaman?

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

YEO Teknoloji; %25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %5 – %10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması, %15 – %25 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar, %5 – %10 arası ile yeni ürün ve AR-GE faaliyetlerinin finansmanı, %15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı, %15 – %25 arasını ise girişim sermayesi şeklinde kullanılması amacıyla halka arz olacağını duyurdu. YEO Teknoloji'nin halka arzının, 2021'in ikinci yarısında başlayıp, tamamlanması bekleniyor.

Yatırımcılar halka arz işlemini araştırırken, halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca sabit fiyatla talep toplanması planlanmakta. Halka arzda yöntem olarak ise herkese eşit dağıtım yapılması bekleniyor. YEO Teknoloji halka arzında hisse kodu ve hisse fiyatı ise şu an için belli değil. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.



