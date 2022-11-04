Yerli otomobil TOGG'dan iş fırsatı! TOGG işçi alımı başvuru şartları neler? 20 bin kişiye istihdam!

TOGG iş ilanı 29 Ekim Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikanın açılışı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim bandından inen ilk yerli otomobil olan C-SUV'un tanıtımını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi alımına yönelik verdiği bilgiler sonrası TOGG işçi alımı başvuru tarihleri ve koşulları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte TOGG iş ilanı ve başvuru koşulları...

TOGG İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

TOGG'un dev lansmanı sonrası işçi alımı konusu gündeme geldi.

2030'da dek 1 milyon adet üretim yerli otomobil üretilmesi hedefleniyor.

TOGG, Gemlik tesisinde üretim kapasitesi senelik 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacağı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOGG FABRİKA AÇILIŞINDA MÜJDEYİ VERDİ: "20 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış töreninde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız."

TOGG İŞ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOGG iş ilanları sosyal medya platformu LinkedIn'de yayımlandı.

TOGG İŞ BAŞVURUSU KOŞULLARI NELERDİR?

TOGG'un yayımladığı ilanlar 'Digital User Engagement (Gamification&Loyalty)', 'PD Product Launch - BIW', 'User Care Management', 'Budget & Reporting', 'Risk Assessment and Internal Audit', 'Advanced Driver-Assistance System (ADAS)', 'Cost Engineer', 'Supply Chain - Packaging Development', 'Risk Assessment /Insurance', 'IT Project Management', 'Serviceability', 'Electronics/Electrics Systems Architect' başlıklarıyla LinkedIn sosyal medya platformunda yerini aldı.

Digital User Engagement (Gamification&Loyalty):

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Digital User Engagement" alımı yapılacak.

PD Product Launch - BIW

Öte yandan TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim tesisinde çalıştırılmak için "PD Product Launch - BIW" alımı yapılacağı belirtildi.

User Care Management:

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'deki iş yeri için "User Care Management" aranıyor.

Budget & Reporting

LinkedIn'de yayımlanan ilanda TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Budget & Reporting" alımı yapılacağı ifade edildi.

Risk Assessment and Internal Audit

Yine TOGG'un Gebze'deki iş yeri için "Risk Assessment and Internal Audit" alımı yapılıyor.

Advanced Driver-Assistance System (ADAS)

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Advanced Driver-Assistance System" alımı yapılacağı aktarıldı.

Cost Engineer:

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek için "Cost Engineer" alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular LinkedIn üzerinden alınıyor.

Supply Chain - Packaging Development:

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Supply Chain - Packaging Development" alımı yapılacak.

Risk Assessment /Insurance

TOGG'un Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment /Insurance" alımı yapılacağı belirtildi.

IT Project Management

Yine Gebze'deki iş yeri için "IT Project Management" alımı yapılacak.

Serviceability

TOGG'un LinkedIn'de yayımlanan ilanında Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Serviceability" alımı yapılacağı ifade edildi.

Electronics/Electrics Systems Architect

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Electronics/Electrics Systems Architect" alımı yapılacağı belirtildi.

TOGG İŞ BAŞVURUSU EKRANI

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