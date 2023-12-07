Yılbaşı bileti ne kadar, satışlar başladı mı? 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük bir heyecanla beklenen büyük ikramiye öncesi Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları araştırmaları hız kazandı. Geçen yıl 200 milyon TL olarak açıklanan Milli Piyango büyük ikramiyesi 2024 yılı için 400 milyon Tl olarak açıklandı. 400 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen vatandaşlar yılbaşı bileti satın alımına başladılar. Peki, yılbaşı biletleri kaç TL oldu? Bu sene Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KDAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI 2024!

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satışa sunuluyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.







