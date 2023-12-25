YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2024: Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye 400 milyon TL

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi aralık ayının son haftası nedeniyle internette araştırılıyor. 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen kişiler tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak çekilişe katılacaklar. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak alınabiliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 100 TL'den başlıyor. Çekiliş 31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek. iŞTE 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI LİSTESİ 2024

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız







