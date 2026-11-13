Japonya'da 7 elmaya servet ödediler! Açık artırmada rekor fiyat

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen özel üretim 7 elma, yılın ilk açık artırmasında 100 bin yen (yaklaşık 31 bin 500 lira) karşılığında alıcı buldu. Satışta ulaşılan rakam, geçen yıl kırılan fiyat rekorunun yeniden yakalanmasını sağladı.

Nanae kasabasında yetiştirilen ve "Nanamitsuki" markasıyla piyasaya sunulan elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde gerçekleştirilen yılın ilk müzayedesinde açık artırmaya çıkarıldı. En yüksek teklifi veren alıcı, 7 elma için 100 bin yen ödemeyi kabul etti.

"BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"

Özel üretim elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, ürünlerin lezzetine dikkat çekerek, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.

Shinhakodate Tarım Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada da bu yıl yetiştirilen elmaların, önceki yıla göre daha iri ve fiziksel açıdan daha iyi durumda olduğu bildirildi. Geçen yıl meyvelerin büyük bölümünün tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü hatırlatıldı.

JAPONYA'DA ÖZEL MEYVELER AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Japonya'da yüksek kalite standartlarıyla özel olarak yetiştirilen meyveler, yılın belirli dönemlerinde düzenlenen açık artırmalarda satışa sunuluyor. Bu müzayedelerde alıcılar, ürünleri satın almak için yüksek meblağlarda teklifler verebiliyor.

YÜKSEK FİYATLAR TANITIMDA KULLANILIYOR

Açık artırmalarda verilen yüksek teklifler yalnızca satın alma işlemiyle sınırlı kalmıyor. Alıcılar, ödedikleri yüksek fiyatları reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanarak ürünlerin bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır