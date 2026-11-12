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Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyon tahmini belli oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu
Hande Dağ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV’ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Karahan, yılın son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 1

ÜÇÜNCÜ RAPORDA TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yılı sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" demişti.

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YENİ ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu sunumunda enflasyon tahminlerini açıkladı. Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son dönemdeki veriler enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 2

Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar sürüyor. İthalat fiyatlarında enerji kaynaklı yüksek seyir sürüyor.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 3

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 4

Yüksek seyrede enerji fiyatları küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 5

Yurt içi makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler:

Büyüme yavaşladı. Net ihracat yıllık büyümeye pozitif katkı verdi.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 6

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 7

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 8

Önümüzdeki dönemde talep koşullarında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 9

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeler:

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 10

Enflasyon mayıs ayı sonrasında gerilemeye başladı. Bu düşüş son dönemde ivme kaybetti.

Ekim itibarıyla enerji grubu dışındaki tüm gruplarda enflasyon geçen yıla kıyasla geriledi. Enerji grubu diğer tüm gruplardan ayrışıyor.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 11

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 12

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 13

Arz şoklarına rağmen hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam ediyor.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 14

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 15

Aylık kira artışları son aylarda kayda değer şekilde yavaşladı.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 16

Para politikasındaki sıkı duruşun katkısıyla enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini görüyoruz.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 17

Fonlardan çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. 2026'nın ikinci yarısı kredi büyümesi belirgin bir şekilde yavaşladı.

Kur oynaklığı düşük seyrinde devam ediyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 18

2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmeler belirleyici oldu. Savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının bir önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi"

Yılın son enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu 19

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB Merkez Bankası Fatih Karahan
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