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Yıllık kayıp 120 bin TL! 2025'te emekli olanlara kötü haber: "Bir sefer değil, hep yaşayacaklar"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.01.2025 17:12
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2024'te emekli olanlarla 2025'te emekli olanlar arasındaki maaşı farkı tartışılmaya devam ediliyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçe verenler yüzde 86'lık zammın dışında ocak ayında uygulanan yüzde 15'lik zamdan da faydalandı. Bu durumda yıllık fark neredeyse 120 bin TL'yi buldu. Canlı yayında konuşan SGK uzmanı, emeklinin bu kaybı bir sefer değil, emeklilik hayatı boyunca yaşayacağını söyledi.

Yıllık kayıp 120 bin TL! 2025'te emekli olanlara kötü haber: "Bir sefer değil, hep yaşayacaklar"

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermeyenlerin aylıklarında yüzde 24,4'lük bir düşüş görüldü. Dilekçe verenlerle vermeyenler arasında yıllık fark da 120 bin TL'ye ulaştı.

AYLIKLAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeyenlerin aylıkları önemli ölçüde düştü. Emeklilik başvurusu yapanlarla yapmayanların arasındaki maaş farkı yıllık 120 TL'yi buldu.

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OCAK'TAKİ ZAMDAN DA FAYDALANDILAR

Aralık 2024 yılında e-Devlet üzerinden görülen emekli aylıklarına 2024 yılındaa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan yüzde 86'lık zam uygulanmıştı. Dilekçesini 31 Aralık 2024'e kadar verenler bu zammın dışında 2025 Ocak'ta yapılan yüzde 15'lik zamdan da yararlandı.

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AYLIK FARK 9 BİN TL

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024'e kadar veren bir kişi, 2025 itibarıyla 39 bin TL maaş alacak. Emeklilik dilekçesini vermeyen ise aylığını 30 bin TL olarak görecek.

"BU KAYBI EMEKLİLİK HAYATI BOYUNCA HİSSEDECEK"

CNN Türk'e konuşan uzman isim ise şunları ifade etti:

"2024 yılında emekli olanlar 2025 yılında emekli olacaklardan yüzde 30 daha fazla maaşa hak kazandı. Yüzde 15'lik zam bu yıl emekli olanların aylıklarına yansıtılacak. Bu yansıtmaya rağmen enflasyondaki sert düşüş emekli maaşlarının daha düşük çıkmasına neden oldu. Yıla vurduğumuz zaman 110-120 bin TL'lik bir kayıp olarak ortaya çıkıyor. Bu tek seferlik bir kayıp değil, vatandaş bu kaybı emeklilik hayatı boyunca hissedecektir"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli
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