Yoğun talep görüyor: Atık ürünlerden ürettiği ürünü dünyaya satıyor! Fransa, Malta, Dubai...

Mermer üretimi sırasında ortaya çıkan artıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapı kimyasalları sektörüne giren firma, çöpe gitmesi muhtemel mermer kırıkları, mermer çamurları ve diğer atıkları geri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendiriyor.

ATIK MERMERİN TOZLARINDAN YAPIŞTIRICI YAPIYORLAR

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çırpan, yaptıkları çalışmalarla hem atıkların ekonomiye kazandırıldığını hem de yeni istihdam alanları oluşturulduğunu belirtti.

DÜNYA ÜLKELERİNE İHRACAT

Çırpan, "Burada üretim yaparken ortaya çıkan mermer artıklarını, çamurlarını ve kırılan mermerlerimizi değerlendirmek amacıyla yapı kimyasalları firması kurduk. Bu sayede çıkan artık ürünleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırarak seramik ve mermer yapıştırıcıları, mantolama sistemleri gibi inşaat alanında kullanılan ürünlere dönüştürdük" dedi.

"BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Ürettikleri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü ifade eden Çırpan, ihracat yaptıkları ülke sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Çırpan, "Ürettiğimiz ürünleri şu anda Türkiye’nin birçok bölgesine, Ortadoğu ülkelerine, Avrupa’da Fransa ve Malta’ya, Dubai’ye ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Çöpe gidecek ürünleri geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırarak ülkemize ve ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır