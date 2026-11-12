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Yoğunluk başladı: Erken yaptırmak için akın ettiler! Son 3 gün

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Samsun'da, ticari araçlarda 15 Kasım’da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastik işletmelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sürücüler, hem güvenli yolculuk yapmak hem de cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için lastik değişimlerini erkenden yaptırıyor.

Yoğunluk başladı: Erken yaptırmak için akın ettiler! Son 3 gün

15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğine olan talep artarken, Samsun’un Havza ilçesindeki oto lastik işletmelerinde de hareketlilik başladı. Özellikle ticari araç sahipleri, 15 Kasım’da yürürlüğe girecek zorunlu uygulama öncesinde lastik değişimlerini tamamlamak için oto lastikçilerinin yolunu tutuyor. Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, kış lastiği değişimleri nedeniyle iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek sürücülere son günleri beklememeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Yoğunluk başladı: Erken yaptırmak için akın ettiler! Son 3 gün 1

"15 KASIM'DA BAŞLAYACAK ZORUNLU UYGULAMA NEDENİYLE TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ LASTİK DEĞİŞİMİ İÇİN İŞ YERLERİMİZE GELİYOR"

Kış lastiğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Teber, can ve mal güvenliği açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Teber, "Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine talep artmaya başladı. Özellikle 15 Kasım'da başlayacak zorunlu uygulama nedeniyle ticari araç sahipleri lastik değişimi için iş yerlerimize geliyor. Son günlere doğru yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için lastik değişimlerini erkenden yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Yoğunluk başladı: Erken yaptırmak için akın ettiler! Son 3 gün 2

Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına katkı sağladığını belirten Teber, sürücülerin lastik değişimi sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunu da kontrol ettirmeleri gerektiğini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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