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Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı 'Aklımıza gelmedi'

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Elazığ'da Belediyesi bünyesinde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, içerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası bulunan çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Örnek bir davranış gösteren Özdemir, "Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, cumartesi günü Çaydaçıra Mahallesi'nde görevini yerine getirirken, yolun ortasında çanta buldu. Merak ederek çantayı açan Özdemir, içerisinde euro, dolar, altın ve Türk lirası olduğunu gördü. Özdemir, yaklaşık 600 bin lira para olan çantayı alarak amirlerini arayıp bilgi verdikten sonra karakolun yolunu tuttu. Özdemir daha sonra içi döviz dolu çantayı polis ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından çantanın sahibi bulunarak karakola davet edildi.

Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı Aklımıza gelmedi 1

Büyük bir mutluluk yaşayan şahıs, temizlik görevlisine teşekkür etti.

Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı Aklımıza gelmedi 2

Hacı Özdemir, sergilediği dürüstlük ve duyarlılıkla örnek bir davranışa imza atarken, hareketiyle takdir topladı.

Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı Aklımıza gelmedi 3

"BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

10 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Hacı Özdemir, "Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında yerde bir çanta gözüme çarptı. Gidip alarak içine baktım ve nakit para olduğunu gördüm. Amirlerimizi aradım, onlar da karakola gitmemizi söylediler. Çantayı alarak karakola götürüp emniyet güçlerine teslim ettik. Onlar da içindekileri saydıktan sonra sahibine ulaştılar. Sahibi de geldi çantayı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı Aklımıza gelmedi 4

"ÇANTAYI BULDUĞUMUZDA AKLIMIZA KESİNLİKLE BİR ŞEY GELMEDİ"

Özdemir, "Çantanın içerisinde euro, altın, dolar ve Türk lirası vardı. Çantanın içerisinde yaklaşık 500-600 bin liraya yakın para vardı. Çantayı bulduğumuzda aklımıza kesinlikle bir şey gelmedi. Biz üstümüze düşeni yaptık. Olması gereken budur. O paradan kimseye hayır gelmez. Belki bir garibanın parasıdır. O para bize haram gelirdi ondan dolayı alıp götüremezdik. Çantanın sahibi karakola gelerek bizlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Yol ortasında buldu: İçinden altın ve döviz çıktı Aklımıza gelmedi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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