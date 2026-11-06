FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yolcular SunExpress'in uygulamasıyla sürdürülebilir yakıt kullanımına katkı sunabilecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yolcularına ek 'Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel – SAF)' kullanımını desteklemek amacıyla gönüllü katkıda bulunma imkanı sunuyor.

Yolcular SunExpress'in uygulamasıyla sürdürülebilir yakıt kullanımına katkı sunabilecek

SunExpress, COP31 kapsamında Antalya’daki yerel ulaşımı desteklemek amacıyla indirimli bisiklet taşıma hizmeti ve elektrikli kiralık araç arama seçeneği de sunuyor. Bisiklet taşıma hizmetinde indirim: SunExpress, konferansın düzenleneceği 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya inişli ve kalkışlı tüm uluslararası uçuşlarda, önden rezervasyonlu bisiklet taşıma ücretinde (kapasite ve taşıma kurallarına uygunluğa bağlı olarak) yüzde 50 indirim sağlayacak. Uygulama için rezervasyonlar 20 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Böylece yolcular ve konferans katılımcıları Antalya’yı kendi bisikletleriyle keşfedebilecek. Araç kiralamada elektrikli araç seçeneği: Yolcular, SunExpress’in internet sitesi üzerinden araç kiralama hizmeti sunan iş ortaklarının elektrikli araçlarını özel filtre aracılığıyla arayabilecek. Bu sayede Antalya’daki bireysel yolculuklar, konferans alanına ulaşım veya şehri keşfetmek için elektrikli ulaşım seçeneklerine erişim kolaylaşacak.

Konuyla ilgili konuşan SunExpress Strateji Direktörü Jorga Ahlborn, “Havacılıkta sera gazı emisyonlarının azaltılması, yakıt üreticilerinden uçak üreticilerine, havalimanlarından hava yolu şirketlerine, kamu kurumlarından tüketicilere kadar tüm değer zincirinin iş birliğini gerektiriyor. Bir hava yolu şirketi olarak filomuzun modernizasyonu ve operasyonel süreçlerimizin iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda biz de çeşitli adımlar atıyoruz. SAF kullanımı, bu çalışmaların temel unsurlarından birini oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz bu yeni uygulamayla yolcular, havacılıkta ek SAF kullanımını desteklemek için gönüllü katkıda bulunabiliyor” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Berlin merkezli SQUAKE platformu aracılığıyla yolcular, uçuş rotalarına bağlı tahmini emisyon miktarını hesaplayabiliyor ve ek SAF kullanımını desteklemek amacıyla gönüllü katkıda bulunabiliyorlar. Ancak bu katkı, uçuşun karbon emisyonlarını telafi etmiyor veya uçuşu karbon nötr hale getirmiyor. Hesaplama yöntemi ve kullanılan varsayımlar hakkında ayrıntılı bilgiye SQUAKE’in websitesinden ulaşılabiliyor. Kullanılan hesaplama yöntemine göre, tahmini emisyon miktarına karşılık gelen SAF miktarı belirleniyor. Bu miktardaki SAF, SQUAKE aracılığıyla yakıt tedarikçisinden temin edilerek geleneksel jet yakıtıyla harmanlanır ve işleme alınmasını takip eden altı ay içinde yakıt ikmal altyapısı üzerinden uçuşlarda kullanıma sunuluyor. Yolcunun rezervasyon yaptığı uçuşa özel olarak SAF ikmali yapılmıyor. SAF, mevcut havacılık yakıtlarıyla uyumlu olan ve fosil bazlı jet yakıtıyla kolayca harmanlanabilen bir yakıt türüdür. SAF miktarı, 'kayıt ve talep' modeli doğrultusunda, belirli bir uçuş veya hava yolu şirketinden bağımsız olarak, muhasebesel kayıtlar üzerinden yapılan gönüllü katkıyla ilişkilendiriyor. SAF'ın sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi; üretiminde kullanılan ham madde, üretim süreci ve emisyon hesaplamasında esas alınan sistem sınırları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu uygulama 15 Kasım'da başlıyorAraç sahipleri dikkat! Zorunlu uygulama 15 Kasım'da başlıyor
Arsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal ettiArsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal etti

Anahtar Kelimeler:
sunexpress bm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.