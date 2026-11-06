Yolcular SunExpress'in uygulamasıyla sürdürülebilir yakıt kullanımına katkı sunabilecek

SunExpress, COP31 kapsamında Antalya’daki yerel ulaşımı desteklemek amacıyla indirimli bisiklet taşıma hizmeti ve elektrikli kiralık araç arama seçeneği de sunuyor. Bisiklet taşıma hizmetinde indirim: SunExpress, konferansın düzenleneceği 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya inişli ve kalkışlı tüm uluslararası uçuşlarda, önden rezervasyonlu bisiklet taşıma ücretinde (kapasite ve taşıma kurallarına uygunluğa bağlı olarak) yüzde 50 indirim sağlayacak. Uygulama için rezervasyonlar 20 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Böylece yolcular ve konferans katılımcıları Antalya’yı kendi bisikletleriyle keşfedebilecek. Araç kiralamada elektrikli araç seçeneği: Yolcular, SunExpress’in internet sitesi üzerinden araç kiralama hizmeti sunan iş ortaklarının elektrikli araçlarını özel filtre aracılığıyla arayabilecek. Bu sayede Antalya’daki bireysel yolculuklar, konferans alanına ulaşım veya şehri keşfetmek için elektrikli ulaşım seçeneklerine erişim kolaylaşacak.

Konuyla ilgili konuşan SunExpress Strateji Direktörü Jorga Ahlborn, “Havacılıkta sera gazı emisyonlarının azaltılması, yakıt üreticilerinden uçak üreticilerine, havalimanlarından hava yolu şirketlerine, kamu kurumlarından tüketicilere kadar tüm değer zincirinin iş birliğini gerektiriyor. Bir hava yolu şirketi olarak filomuzun modernizasyonu ve operasyonel süreçlerimizin iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda biz de çeşitli adımlar atıyoruz. SAF kullanımı, bu çalışmaların temel unsurlarından birini oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz bu yeni uygulamayla yolcular, havacılıkta ek SAF kullanımını desteklemek için gönüllü katkıda bulunabiliyor” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Berlin merkezli SQUAKE platformu aracılığıyla yolcular, uçuş rotalarına bağlı tahmini emisyon miktarını hesaplayabiliyor ve ek SAF kullanımını desteklemek amacıyla gönüllü katkıda bulunabiliyorlar. Ancak bu katkı, uçuşun karbon emisyonlarını telafi etmiyor veya uçuşu karbon nötr hale getirmiyor. Hesaplama yöntemi ve kullanılan varsayımlar hakkında ayrıntılı bilgiye SQUAKE’in websitesinden ulaşılabiliyor. Kullanılan hesaplama yöntemine göre, tahmini emisyon miktarına karşılık gelen SAF miktarı belirleniyor. Bu miktardaki SAF, SQUAKE aracılığıyla yakıt tedarikçisinden temin edilerek geleneksel jet yakıtıyla harmanlanır ve işleme alınmasını takip eden altı ay içinde yakıt ikmal altyapısı üzerinden uçuşlarda kullanıma sunuluyor. Yolcunun rezervasyon yaptığı uçuşa özel olarak SAF ikmali yapılmıyor. SAF, mevcut havacılık yakıtlarıyla uyumlu olan ve fosil bazlı jet yakıtıyla kolayca harmanlanabilen bir yakıt türüdür. SAF miktarı, 'kayıt ve talep' modeli doğrultusunda, belirli bir uçuş veya hava yolu şirketinden bağımsız olarak, muhasebesel kayıtlar üzerinden yapılan gönüllü katkıyla ilişkilendiriyor. SAF'ın sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi; üretiminde kullanılan ham madde, üretim süreci ve emisyon hesaplamasında esas alınan sistem sınırları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor."

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır