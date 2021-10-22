Young Executive Academy’ye nasıl başvuru yapılır?

2018 yılında akademik yolculuğuna başlayan Young Executive Academy (YEA), Türkiye’nin her bölgesinden genç yönetici adaylarının iş dünyasına dönük bakış açısı kazanmalarını sağlayan, gençlerin liderlik becerilerini geliştiren, değişime adapte olmak yerine değiştirmeyi tercih eden geleceğin yöneticilerini yetiştiren, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik özenle hazırlanmış, 6 ay süren online eğitim programıdır.

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 15 binin üzerinde yeteneğe, 200’ü aşkın firmaya dokunan YEA, geçen yıl ilk kez online olarak düzenlenen programda, 85 binin üzerinde rekor bir başvuruya imza atarak; yaklaşık 5000 öğrencinin katılımlarıyla hayata geçirildi.

SINAVLARDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER SERTİFİKA ALACAK

6 ay sürecek programda, “İnsan Kaynakları”, “Dijital Dönüşüm ve Big Data”, “Satış Pazarlama ve Finans”, “E-Ticaret” ile Influencer Marketing ve Girişimcilik” alanlarında, 100’ün üzerinde markanın üst düzey temsilcisi eğitim verecek.

Eğitim boyunca katılımcılar, online olarak canlı yayınlarla derslerini takip etme olanağına sahip olabilecek. Katılımcılar diledikleri taktirde yayınlarla eş zamanlı olarak eğitimcilere merak ettikleri konulara ilişkin soru sorabilirken; dilerlerse aldıkları derslerin kayıtlarını 1 hafta içerisinde istedikleri zaman izleyebilecekler.

Kasım ayında start verecek program, 24 hafta sürecek eğitimin ardından Mayıs ayında sona erecek. Her hafta 5 farklı konu başlığından birer ders olacak şekilde düzenlenecek eğitimde öğrenciler, belirli periyotlarda ara sınavlara tabi tutulacak. Tüm sınavlardan başarılı not alan katılımcılar, eğitim programının sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

Başvurular http://www.yeaistanbul.com/ üzerinden alınıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı ve en nitelikli eğitim programı olan YEA’ya, yalnızca program öncesi düzenlenecek Yetenek Testlerinden başarılı sonuç elde eden öğrenciler katılım sağlayabilecek. Eğitim programından yararlanmak isteyen katılımcılara, başvuru sürecinin ardından ders almak istedikleri alanlarla ilgili sınav soruları gönderilecek.

Ders oturumlarının yanı sıra; sürpriz söyleşiler, workshoplar ve grup çalışmaları ile çeşitlenecek program, öğrencilere kariyerlerini inşa etmelerinde de önemli bir klavuzluk misyonu üstleniyor. Belirli kontenjanlar dahilinde sınırlı tutulan programa öğrenciler, www.yeaistabul.com üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

‘’YEA’NIN BİR PARÇASI OLMAK HEYECAN VERİCİ’’

Önceki yıllarda düzenlenen YEA programlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Business Partner’i Furkan Ağırbaş, ““Son zamanlarda katıldığım etkinliklerdeki en bilinçli kitleyle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ne istediğini bilen ve ilgi alakasıyla bunu hissettiren genç arkadaşlarla beraber olmak çok güzel bir deneyimdi. Oturumdan sonra Linkedln üzerinden gelen bağlantılar ve geri bildirim mesajları durumu en iyi şekilde özetliyor. YEA’nın bir parçası olmak heyecan vericiydi.” diye konuştu.

‘’TÜM SORULARI KEYİFLE CEVAPLADIM’’

Yemeksepeti’nin Business Intelligence Manager’ı Ferhat İşyapan ise YEA’ya ilişkin “Dijitalin avantajını çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Canlı yayın sonrasında da özellikle Linkedln üzerinden çok yoğun bir iletişim oluştu. Tüm yazanlara cevap vermeye çalıştım ama çok fazla mesaj geldi. Ancak şunu söyleyebilirim ki tüm sorular çok kaliteliydi ve keyifle cevapladım.” değerlendirmesinde bulundu.

‘’OKULDA EDİNDİĞİM TEORİK BİLGİLERİ PRATİKTE DE DENEYİMLEDİM’’

Önceki YEA’ya katılım sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Zeynep Buse Aydın, YEA hakkında, okulda öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi noktasında önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Aydın, “Daha önce de bu tarz, çok fazla etkinliğe katıldım ama YEA benim için çok değerli bir etkinlikti. Program boyunca okulda öğrendiklerimi iş hayatında nasıl etkin kullanabileceğimi öğrendim. Bununla birlikte edindiğim teorik bilgilerin, yöneticiler tarafından nasıl algılandığını görüp onların deneyimlerini dinleme imkanı buldum. Yeni dönemi heyecanla bekliyorum.” dedi.

‘’GELECEK DÖNEMİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM’’

MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Sema Güzel ise değerlendirmesinde, “Başarılı konuşmacılarıyla bana müthiş bir network imkanı sunan bu akademide, nitelikli ve seçilmiş insanlarla birlikte yer almak oldukça hoşuma gitti. Dinamik ve hızla değişen bu dönemde, aldığımız lisans eğitiminin yanı sıra farklı alanlarda da ilgimizi keşfetmenin çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle YEA’daki tüm eğitimlere katıldım. Ayrıca aldığım herhangi bir eğitimden edindiğim bilgileri, günlük hayatımda kullanabiliyor olmak benim daha önce deneyimlemediğim, YEA ile hayatıma giren bir şeydi. Gelecek dönemi, eğitimleri ve edineceğim yeni bilgileri sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.



