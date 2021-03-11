Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı, tavuk eti üretimi ve süt ve süt ürünleri üretimi gibi birçok veriyi açıkladı.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ AZALDI

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 1 milyar 696 milyon 282 bin adede, tavuk eti üretimi ise yüzde 5,7 düşüşle 173 bin 290 tona geriledi.

Buna göre, ocakta 1 milyar 696 milyon 282 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azaldı.

Türkiye'de ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 6,5 düştü.

Bu yılın ocak ayında 173 bin 290 ton tavuk eti, 3 bin 465 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,7, hindi eti üretimi de yüzde 26,4 geriledi.

İNEK SÜTÜ ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 887 bin 577 ton oldu.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 10 artarak 887 bin 577 tona ulaştı.

Ocakta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.