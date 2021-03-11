Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı, tavuk eti üretimi ve süt ve süt ürünleri üretimi gibi birçok veriyi açıkladı.
Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 1 milyar 696 milyon 282 bin adede, tavuk eti üretimi ise yüzde 5,7 düşüşle 173 bin 290 tona geriledi.
Buna göre, ocakta 1 milyar 696 milyon 282 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azaldı.
Türkiye'de ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 6,5 düştü.
Bu yılın ocak ayında 173 bin 290 ton tavuk eti, 3 bin 465 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.
Tavuk eti üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,7, hindi eti üretimi de yüzde 26,4 geriledi.
Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 887 bin 577 ton oldu.
Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 10 artarak 887 bin 577 tona ulaştı.
Ocakta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, bu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 144 bin 932 ton oldu.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarak 95 bin 289 ton olarak gerçekleşti.
Ocak 2021'de önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 89,2, yağsız süt tozu yüzde 14,7, kaymak üretimi yüzde 12,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,5 ve inek peyniri üretimi yüzde 5,1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 12,1, ayran üretimi yüzde 22,6 düşüş gösterdi.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6, tavuk eti üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 173 bin 290 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6, tavuk eti üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,4 azaldı.
Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 4,6 azalarak 173 bin 290 ton olarak gerçekleşti.
Ocak ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 4,2 azalarak 96 milyon 185 bin adet oldu.
Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 azalarak 1,7 milyar adet oldu.
Ocak ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 25,8 azalarak 3 bin 465 ton olarak gerçekleşti.
(AA)
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