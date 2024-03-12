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Yunanistan 'kapıda vize' için tarihi açıkladı! İlk etapta 5 Ege adasında geçerli olacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.03.2024 11:00
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Türk turistlere yönelik Yunan adalarında hızlı vize uygulamasında yaşanan gecikme Atina'da tartışmalara yol açarken Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, "kapıda vize" uygulaması için tarih açıkladı. Ayrıca Yunanistan ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere "kapıda vize" vermeyi planlıyor.

Yunanistan 'kapıda vize' için tarihi açıkladı! İlk etapta 5 Ege adasında geçerli olacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ege'deki 5 adada Türklere "kapıda vize" programının 30 Mart'ta başlayacağını umduğunu söyledi.

Gerapetritis, PASOK milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik hızlı vize programının neden geciktiğiyle ilgili Parlamento'ya sunduğu soru önergesine yanıt verdi. Nikitiadis, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini belirtmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini ve 5 adayı kapsayan pilot aşamanın ardından uygulamaya konacağını kaydetti.

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Öte yandan Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma talebinde bulunduğunu ancak Şengen kısıtlamaları nedeniyle "kapıda vize" uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.

Yunanistan ile Türkiye arasında son aylarda gelişen olumlu gelişmeler üzerine Ege’deki 10 adada Türk turistlere verileceği açıklanmıştı. Avrupa Birliği'nin de onayladığı program kapsamında Yunanistan, ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere "kapıda vize" vermeyi planlıyor.

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Yunanistan, kapıda vize uygulamasıyla Ege'deki adalara en az 1,5 milyon Türk turist bekliyor. Uygulama kapsamında Türk turistler Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında kapıda vize alarak bir hafta tatil yapabilecek.

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