FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık yüzde 2,82, yıllık yüzde 33,64 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda yüzde 33,64 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık yüzde 2,82, yıllık yüzde 33,64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35, imalatta yüzde 33,45 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarda yüzde 32,87, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82, enerjide yüzde 130,31, sermaye mallarında yüzde 20,66 artış hesaplandı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15, imalatta yüzde 2,81 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2,21, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,35, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,55, enerjide yüzde 15,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,32 artış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık yüzde 2,82, yıllık yüzde 33,64 arttı 1

Yurt dışı ÜFE eylülde aylık yüzde 2,82, yıllık yüzde 33,64 arttı 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz yakalıların o mesleğe ilgisi arttı: İşte onları çeken nedenBeyaz yakalıların o mesleğe ilgisi arttı: İşte onları çeken neden
Konut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldıKonut fiyatları yükseldi, liste daraldı! 3 milyon TL altında 5 il kaldı

Anahtar Kelimeler:
tüik üfe yurt dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.