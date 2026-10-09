Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiriyor! Kritik teklif bugün Meclis’te

AK Parti, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik kanun teklifini bugün saat 15.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunacak. Düzenlemenin, yüz binlerce yatırımcının alacaklarına ulaşabilmesi için yasal bir çerçeve oluşturması bekleniyor.

455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiren teklifin, yaklaşık 9-10 maddeden oluşması öngörülüyor. Düzenlemeyle fonların mal varlıklarının belirlenmesi, gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesine ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

FONLARIN TASFİYESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME

Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün haberine göre, 9 Ekim Cuma günü Meclis’e sunulacak kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Teklifin, fonların tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine ve yatırımcıların haklarına nasıl ulaşacağına ilişkin yasal altyapıyı oluşturması hedefleniyor.

HAK SAHİPLERİ VE FON VARLIKLARI BELİRLENECEK

Hazırlanan düzenlemenin temel amaçları arasında, her bir fonun kendi mal varlığının ayrı ayrı belirlenmesi ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi yer alıyor. Böylece fonların sahip olduğu varlıkların ortaya çıkarılması ve tasfiye işlemlerinin belirlenen çerçevede gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

YATIRIMCILARA ARA ÖDEME YAPILMASI PLANLANIYOR

Kanun teklifi kapsamında, fon varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek nakdin hak sahiplerine adil bir şekilde dağıtılması planlanıyor. Ayrıca yatırımcılara ara ödeme yapılabilmesinin de yasal zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Düzenlemeyle 455 bin 578 yatırımcının alacaklarını tahsil edebilmesine yönelik hukuki bir çerçeve oluşturulması hedefleniyor.