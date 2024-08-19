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Yüzde 0 faizli 100 bin TL'ye varan kredi! Hemen HangiKredi'ye başvur: Taksitsiz ve faizsiz kredi avantajı...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.08.2024 11:33
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Faizsiz, ek masrafsız 100 bin liraya kadar kredi fırsatı! Mobil üzerinden hızlıca başvurabileceğiniz kredi fırsatları HangiKredi'de... Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kredi avantajlarından faydalanmak ise çok kolay. İşte detaylar...

Yüzde 0 faizli 100 bin TL'ye varan kredi! Hemen HangiKredi'ye başvur: Taksitsiz ve faizsiz kredi avantajı...

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bulunabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar
faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra
sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
kredi
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