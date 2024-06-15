FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzde 1066 oranında zamlanacak… AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: 1, 2 değil 60 madde, bayram sonu Meclis'te...

Yüzde 1066 oranında zamlanacak… AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: 1, 2 değil 60 madde, bayram sonu Meclis'te...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine’ye 226 milyar liralık kaynak! Yeni vergi paketinin detayları gündem yarattı... Yurt dışı çıkış harç ücretinden kripto paradan işlem vergisine, asgari kurumlar vergisinden doktora, mali müşavire gelir vergisine kadar konularda hazırlanan 60 maddelik yeni vergi paketinin detaylarını AK Partili kaynaklar anlattı.

Yüzde 1066 oranında zamlanacak… AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: 1, 2 değil 60 madde, bayram sonu Meclis'te...

AK Parti ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağı tamamlandı. Bayramdan sonra Meclis Başkanlığına sunulacak teklifin yaklaşık 60 madde olması bekleniyor. Teklifin 15 maddesi yeni getirilecek asgari kurumlar vergisi düzenlemesi ve bu düzenleme sebebiyle diğer kanunlara yapılacak atıflardan oluşacak.

6

AK Parti kaynaklarının Türkiye Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu “asgari kurumlar vergisi” uygulaması da vergi paketinde yer alacak. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren her şirketin, vergi teşviki, istisnalar ve muafiyetlerden yararlansa bile asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemesi öngörüldü. AK Parti kaynakları düzenlemeyi, “Bu uygulama hem Türkiye’deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp; hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi, bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az yüzde 15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek” şeklinde anlattı.

iStock-501063116

VERGİSİZ KAZANÇ OLMAYACAK

Vergi paketindeki ikinci yeni uygulama ise ‘asgari gelir vergisi’ sistemi olacak. Vergi mevzuatına yeni eklenecek bu düzenleme, doktorluk, mühendislik gibi bazı meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden peşin vergi alınmasını öngörüyor. AK Parti kaynakları “Özellikle, doktor, diş hekimi, mali müşavir vs. gibi meslekleri yapıp da yıllardır vergi ödemeyenler söz konusu. Hatta 20 yıldır faaliyetteler ama maalesef sürekli zarar beyan edenler var. Zarardaysan bir işletme 20 yıl niye çalışsın? Vergisiz kazanç olmaz. Bunları tevkifata tabi tutacağız. Yani peşin vergi gibi olacak. Bir alt sınır belirlenecek. Her hâlükârda belli bir oranda asgari bir gelir vergisi ödeyecek. Yıl sonunda ‘Ben zarar ettim’ deyip bunu belgelendirirse bir mahsuplaşma olacak. Ancak alt sınırdaki vergiyi yine de ödeyecek. Çünkü bu alanda bir vergi kaçağı var. Bunu önlemeye dönük bir adım olacak” diye konuştu.

rdvsv

KRİPTO VARLIKTAN İŞLEM VERGİSİ

Vergi Paketi’nde ayrıca kripto varlıklardan işlem vergisi alınması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının bünyelerindeki gayrimenkullerden elde edilen gelirler üzerinden yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi ödenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak. Yine KÖİ projelerinden elde edilen gelirlerden alınan verginin de artırılması öngörülüyor. Bazı maden aramalarında uygulanan KDV istisnasının kaldırılması da pakette yer ayacak.

dfbg

TASARRUF YASASI GELİYOR

AK Parti’nin hazırladığı ikinci torba teklif ise bazı tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına dair kanuni düzenlemelerden oluşacak. Teklife göre Hazine ve Maliye Bakanlığına kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışına ilişkin yetki verilecek. Ayrıca tasarruf tedbirleri paketinde yer alan kamudaki bazı mükerrer kurumların kapatılması kapsamında, vergi daireleri ile defterdarlıkların tek çatı altında toplanması, tüm illerde vergi dairelerinin kapatılarak, defterdarlık adı altında teşkilatlanmaları ve vergi dairelerinin hizmetlerinin defterdarlıklar tarafından verilmesi öngörülüyor.

sbdsfbsdfbd

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI 10 KAT ARTACAK

Vergi paketinde yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılması da bekleniyor. Buna göre mevcutta 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 lira ile 1.750 lira aralığında artması öngörülüyor. Eğer harç 1.000 lira olarak belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1.750 lira belirlenirse yüzde 1.066 olacak.

iStock-501063516

HAZİNE'YE 226 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLAYACAK

Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,7’sine denk ek gelir sağlanması hedefleniyor. Bu da en az 226 milyar TL’lik bir kaynak anlamına geliyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altındaABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altında
S&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileştiS&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti
Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin yurt dışı varlıkları... Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin yurt dışı varlıkları...
Anahtar Kelimeler:
vergi
En Çok Okunan Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

İstanbul hava sahasında korku dolu anlar! Pilotun "Çok türbülans var hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

Almanya açılış maçında şov yaptı! Panzerler tarihe geçti

Almanya açılış maçında şov yaptı! Panzerler tarihe geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan kişi böyle yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan kişi böyle yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı

Fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

Fırtınanın hızı 90 km'yi buldu! Dairenin camekanı sokağa uçtu

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.