Yüzde 110'luk zam talebi sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama! Memur ve emekliler için geri sayım başladı, 'uzlaşı' mesajı geldi

Son dakika: Yaklaşık 7 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 dönemi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için geri sayıma geçildi. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

SON DAKİKA | BAKAN IŞIKHAN'DAN 'TOPLU SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi.

"İNŞALLAH UZLAŞMAYLA SONLANDIRACAĞIZ"

Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.

MEMUR-SEN: " İKİ YILDA TOPLAM YÜZDE 110’LUK ARTIŞ TALEP EDİLDİ

Öte yandan görüşmelerin öncesinde Memur-Sen, 120 maddelik tekliflerini kamuoyuna sundu. Kamu çalışanlarının 2024 ve 2025 senelerini kapsayacak ücret artışlarına ilişkin olarak tekliflerini kamuoyuna sunan Memur-Sen Başlanı Ali Yalçın, önceliğin verilen vaadin yerine getirilmesi olduğunu belirterek, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı vaadi hatırlattı. Yalçın, 22 bin TL olabilmesi için bin 650 TL’lik eksiğin tazmin edilmesini talep etti.

Yalçın, “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dâhil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dâhil, birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır” diye konuştu.

KAMU ÇALIŞANLARINA VE EMEKLİLERİNE YÖNELİK TALEPLER SIRALANDI

Memur-Sen tarafından 129 maddelik talep listesinin oluşturulduğunu ifade eden Yalçın, taleplerde öne çıkanları da aktararak, “Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, Toplu Sözleşme ikramiyesinin; aylık bin TL olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin TL, çocuk yardımının 500 TL ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dâhil mali haklarının iyileştirilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesini, Gelir Vergisi’nin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.

(DHA)

