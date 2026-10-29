Yüzde 5, 10, 15, 20: Emekliye refah payıyla zamlı maaş hesabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" açıklamasıyla emekliler heyecanla beklenmeye başladı. Düzenlemelerin detayları da merak ediliyor.

Sabah'taki yazısında Faruk Erdem, çalışmalara dair detayları aktarırken yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olmasının ocakta yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösterdiğini belirtti. Erden, masada Ocak ayında bir refah payı artışı olmasının da düşünüldüğünü kaydetti.

REFAH PAYI ARTIŞI NE KADAR?

Refah payı artışının kaç puan olabileceğiyle ilgili Erdem, Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olmasının hesaplandığını hatırlatıp bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.

Buna göre de hesaplamalar yapılırken 23 bin 552 TL olan mevcut maaşın, yüzde 10 enflasyon artışıyla 25.907,20 TL, 5 puan refah payıyla 27.202,56 TL, 10 puan refah payıyla 28.497,92 TL, 15 puan refah payıyla 29.793,28 TL ve 20 puan refah payıyla 31.088,64 TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

HANGİ MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesinin beklendiğini kaydeden Erdem, zamlar kök maaşa yapılacağı için artışın bu aylıklara yansıtılacağını kaydetti.

KÖK MAAŞLARLA ALAKALI BİR GELİŞME BEKLENTİSİ VAR MI?

Emeklilerin kök maaşlarının prim ödemelerine göre belirlendiğini anımsatan Erdem, buna karşın emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluştuğunu, bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınıp kademeli kök maaşlara seyyanen artışların söz konusu olabileceğini belirtti.

MAAŞ ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı aldığını hatırlatan Erdem, dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluştuğunu belirtip "Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir" dedi.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME OLUR MU?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıklarının Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlandığını anımsatan Erdem, bu noktada kök maaşlar farklı da olsa emeklilerin aynı rakamı aldığını kaydetti. Taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emeklilerin ise Hazine desteğinden yararlanamadığını vurgulayan Erdem, "Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir" ifadelerini kullandı.

BÜTÇEDEKİ KAYNAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını söylemiş, 2027 bütçesindeki SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 artması da dikkat çekmişti. Bununla ilgili Erdem, "Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor" dedi.

EMEKLİLER İÇİN EK GELİR GETİRİCİ DÜZENLEMELER

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konuların da gündeme gelebileceğini işaret eden Erdem, "Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.