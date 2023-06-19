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Yüze 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kiralarda %25 zam sınırı ne zaman bitecek? Bakanlık duyurdu!

19.06.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralarsa yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu, sorusunun yanıtı merak edildi. Bilindiği üzere TÜİK tarafımdan enflasyon oranı verileri sonrası TEFE-TÜFE kapsamında 2023 Haziran kira artış oranı belli oldu. Yüzde 25 kira artış uygulamasının 1 Temmuz tarihi itibarıyla sona ermesi beklenirken Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki, Yüze 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kiralarda %25 zam sınırı ne zaman bitecek?

Yüze 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kiralarda %25 zam sınırı ne zaman bitecek? Bakanlık duyurdu!

Haziran ayı kira artış oranları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Enflsyon ve artan fiyatlar nedeniyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce 2023'ün Temmuz ayına kadar uzatılan uygulamaya bir kez daha uzatma kararı geldi. İşte 2023 Haziran ayı kira artış oranına dair detaylar...

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak" dedi.

Bakan Tunç, söz konusu düzenlemenin 1 Temmuz'a yetişmemesi halinde geriye doğru işletileceğini de sözlerine ekledi.

KİRA ZAM

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Kira artış oranına yön veren mayıs ayına ilişkin açıklama TÜİK tarafından yapıldı.

Yayımlanan verilere göre; Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu.

kira zam3

Tüketici fiyat endeksindeki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 15,26, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL


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