Z Kuşağı Neden Ev Almak Yerine Deneyim Satın Almaya Yöneliyor?

Peki Z kuşağının bu "havalı" davranışının altında hangi temel nedenler yatıyor? Gelin, birlikte bakalım!

1. Fahiş Konut Fiyatları



Z kuşağının ev almamasının birincil nedeni, aslında alamaması. Bu kuşaktan bireylerin gelir seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, konut fiyatlarındaki artışla karşılaştırıldığında hiçbir zaman güven vermiyor. Önceki tüm kuşaklardan çok daha belirsiz ve güvensiz şekilde yetişkinliğe adım atan bireyler, hızla artan konut fiyatları karşısında yeterince kazanmıyor. Hatta birçoğunun düzenli geliri veya uzun süreli iş deneyimi de bulunmuyor.

2. Dijital Göçebelik



Z kuşağı bireylerin birçoğu, dijital göçebe ve freelance olarak çalışıyor. Bu kuşaktan bireyler, esnekliğe ve özgürlüğe diğer tüm kuşaklardan daha fazla değer veriyor. Dolayısıyla sabit ofis hayatı veya düzenli iş saatleri, onların yaşam deneyimleme biçimine uymuyor. Bu da sabit bir evde kalma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü bu kuşaktan bireyler dünyayı gezerek farklı yerlerde kalmayı, ev satın almaya tercih ediyor.

3. Değişen Sosyal Statüler



Z kuşağı için sosyal statüler, diğer kuşaklarda olduğu gibi işlemiyor. Yani eski dönemde taşınır ve taşınmaz mal varlığı toplumda bir statü unsuru iken, Z kuşağının böyle kıyaslamaları bulunmuyor. Nitekim eşitlik ve çok kültürlülük gibi kavramları önemseyen bu kuşaktan bireyler, sosyal statülerini de deneyim üzerinden sınıflandırıyor. Dolayısıyla gidilen özel etkinlikler, planlanan egzotik tatiller ve deneyim odaklı tadım kültürü, sosyal statünün ana belirleyicisi oluyor.

4. Kıyamet Harcaması Trendi



Z kuşağı bireylerin birçoğu, yaşamları süresince asla emekli olamayacağını düşünerek yaşıyor. Artan ekonomik belirsizlikler, gelir eşitsizliği ve küresel krizler sebebiyle yüksek kazanç imkansız hale geliyor. Bu da onları uzun vadeli planlar yapmaktan alıkoyarak kazançlarını anlık olarak harcamaya itiyor. "Kıyamet Harcaması" olarak adlandırılan bu trend onların, para biriktirmek yerine anlık mutluluk veren harcamalar yapmaya yönelmesinden kaynaklanıyor.

5. Anlık Tatmin Kültürü



Doğrudan internet çağına doğan Z kuşağı, yaşamın büyük kısmını çevrim içi mecralarda geçiriyor. Bu da fiziksel yaşamın öneminin azalmasına neden oluyor. Hayatını TikTok ve Instagram gibi platformlarda geçiren Z kuşağı, her şeye erişebildiği için hiçbir şeyden gerçek tat almıyor. Anlık trendleri takip etmek ise doğrudan hayat amacı haline geliyor. Böylece kalıcı tatmin ve değer yaratma çabası da oluşmuyor.

6. Borçlanma Korkusu



Sağlık, kazanç ve emeklilik gibi güvenceleri olmayan Z kuşağı, geleceğe karşı büyük korku duyuyor. Bu nedenle onlar için 20 yıllık, 30 yıllık krediler çekmek aşırı risk olarak görülüyor. Kısa vadede bile ne yapacağından emin olmayan bu kuşak, yüksek borç yükü altına girecek sabit kariyer planlarına veya gelire sahip olmuyor. Çünkü kariyeri, gereksiz ve özgürlüğü azaltan bir yük olarak görüyor.

7. Sürdürülebilirlik



Küresel sorunlarla birlikte büyüyen Z kuşağı, ekolojik problemlerinin yükünün üzerine miras kaldığını düşünüyor. Bu nedenle yaşamda attığı adımlarda daha ekolojik ve sürdürülebilir hareket etmeye dikkat ediyor. Bu da onları minimal, yeşil, çevre odaklı bir yaşama sürüklerken ev ve araba gibi karbon salınımı yüksek varlıklardan uzaklaştırıyor.

8. Farklılaşan Aile Kavramı



Z kuşağı için her şeyde olduğu gibi ilişki alanında da büyük bir değişiklik yaşanıyor. Eskinin 20'li yaşlarda diplomasını alıp işe girdikten sonra evlenip aile kuran kuşağından çok daha farklı bir yaşam evresi deneyimliyor. Bu kuşak, düzenli işe giremediği gibi ilk işini ve yaşam sorumluluklarını 30'ların başında alıyor. Aile kurma motivasyonu ise gelecek kaygısı sebebiyle bir hayli düşüyor. Uzun süreli bekarlık döneminde, eldeki kazanç doğrudan deneyimlere gidiyor ve kalıcı bir ev sahibi olma planları erteleniyor.