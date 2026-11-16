Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Ehliyet almanın maliyetinin artacağına yönelik sinyaller gündem oldu. Bu durum ehliyet almak isteyenleri harekete geçirdi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Orta Anadolu Sürücü Kursları Fed. Bşk. Serdar Tepeöz "Sürücü kurslarımızda yoğun bir talep olmaya başladı" dedi. Çünkü yeni yılda ehliyet fiyatları sil baştan değişecek. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Zamlı tarifeye kalmadan yıl başından önce halletmek istedim bu işi" dedi.

Şu an için ehliyet alacakların başlangıçta ödeyeceği ortalama fiyatın 20.000 lira olduğu belirtildi. Tepeöz "Bunun haricinde sınav harçları vardı kursiyerlerin. Yazılı sınav için 1.250 TL, direksiyon sınavı için 2.000 TL. Sınavı geçtikten sonra 8.800 lira bir masrafı vardı maliye harcı. Onunla beraber ortalama 34-35.000 lirayı buluyordu" ifadelerini kullandı. Tüm bu masrafların yeni yılda zamlanması bekleniyor. Böylece vatandaşın ödeyeceği fatura da artıyor.

FİYATLAR YENİ YILDA NE KADAR OLACAK?

Yeni yılla ilgili beklentileri de açıklayan Tepeöz "Bizim beklentimiz eğitim maliyeti 35.000 bandında. Bunun yanı sıra harçlar da yeniden değerleme oranında artacak %30 bandında. Bu maliyetlerle birlikte B sınıfı ehliyetin fiyatı 50.000 lirayı bulacak" şeklinde konuştu.

"DOLULUĞUMUZ YÜZDE 90'LARA ULAŞMIŞ DURUMDA"

Mikrofon uzatılan vatandaşlar acele etmekte fayda olduğunu ve kursa yazılmayı düşündüklerini belirtirken ocak ayından önce almak isteyen çok kişi olduğunu anlattı. O talebin de sürücü kurslarında kontenjanları doldurduğu belirtildi.

Tepeöz "Şu an doluluğumuz yüzde 90'lara ulaşmış durumda" dedi.