FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Zamlı asgari ücret için tarih verdi! Hesaplara ne zaman yatacak? Canlı yayında açıkladı... 30 Haziran detayı

SON DAKİKA | Zamlı asgari ücret için tarih verdi! Hesaplara ne zaman yatacak? Canlı yayında açıkladı... 30 Haziran detayı

12.06.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammıyla ilgili geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yarın yapılacak kritik toplantıya gözlerini çevirirken, kulislerde öne çıkan son rakamlar da belli oldu. Herkes asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ederken bir yandan da "Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gelirken, o tarihe işaret edildi. İşte zamlı asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Zamlı asgari ücret için tarih verdi! Hesaplara ne zaman yatacak? Canlı yayında açıkladı... 30 Haziran detayı

Son dakika asgari ücret haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan 'Asgari ücret ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?' sorularına yanıt ararken, bütün gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. 13 Haziran Salı günü (yarın) gerçekleşecek toplantıda yeni asgari ücret için yapılacak zam oranının gündeme gelmesi beklenirken; 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı artışı ile belli olacak asgari ücret 2023 Temmuz zammı için beklentiler her geçen gün artıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında 9 bin 500-10 bin gibi bir rakam ortaya çıkarken, kamuoyundaki beklentiler ise bunun çok üzerinde.

1

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NETLEŞİYOR

Bir çok zam oranının masada olduğu belirtilirken, kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk bir zamla 11 bin 57 TL'ye yükselmesi ihtimalinin daha ön plana çıktığı konuşuluyor. Söz konusu zam oranına bir ilave refah payının da getirilebileceği iddia edilirken bu rakamın 11 bin 500 TL bandına çekileceği belirtiliyor.

2

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Peki çalışanlar yeni zamlı maaşları ne zaman alacak? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soruya yanıt veren Habertürk'ten Fevzi Çakır, dikkat çeken ifadeler kullanarak tarih verdi.

Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını 30 Haziran'a kadar tamamlar ve bu karar net bir şekilde ortaya çıkarsa, çalışanların zamlı maaşlarını Temmuz ayında almaları söz konusu olabilir"

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam talepleri birbiri ile yarıştı Asgari ücret ne kadar olacak? Zam talepleri birbiri ile yarıştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörü ile ilgili açıklama! 'Gerekli tüm adımlar atılacaktır'Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörü ile ilgili açıklama! 'Gerekli tüm adımlar atılacaktır'
'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar''Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'
Dolar yükseldi, birer birer iptal ettilerDolar yükseldi, birer birer iptal ettiler
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor, ev ve dükkan fiyatlarında artış: 6 milyon TL...

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor, ev ve dükkan fiyatlarında artış: 6 milyon TL...

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam talepleri birbiri ile yarıştı

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam talepleri birbiri ile yarıştı

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Özgür Demirtaş çok sinirlendi: "Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte..."

Özgür Demirtaş çok sinirlendi: "Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.