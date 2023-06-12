SON DAKİKA | Zamlı asgari ücret için tarih verdi! Hesaplara ne zaman yatacak? Canlı yayında açıkladı... 30 Haziran detayı

Son dakika asgari ücret haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan 'Asgari ücret ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?' sorularına yanıt ararken, bütün gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. 13 Haziran Salı günü (yarın) gerçekleşecek toplantıda yeni asgari ücret için yapılacak zam oranının gündeme gelmesi beklenirken; 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı artışı ile belli olacak asgari ücret 2023 Temmuz zammı için beklentiler her geçen gün artıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında 9 bin 500-10 bin gibi bir rakam ortaya çıkarken, kamuoyundaki beklentiler ise bunun çok üzerinde.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NETLEŞİYOR

Bir çok zam oranının masada olduğu belirtilirken, kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk bir zamla 11 bin 57 TL'ye yükselmesi ihtimalinin daha ön plana çıktığı konuşuluyor. Söz konusu zam oranına bir ilave refah payının da getirilebileceği iddia edilirken bu rakamın 11 bin 500 TL bandına çekileceği belirtiliyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Peki çalışanlar yeni zamlı maaşları ne zaman alacak? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soruya yanıt veren Habertürk'ten Fevzi Çakır, dikkat çeken ifadeler kullanarak tarih verdi.

Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını 30 Haziran'a kadar tamamlar ve bu karar net bir şekilde ortaya çıkarsa, çalışanların zamlı maaşlarını Temmuz ayında almaları söz konusu olabilir"



