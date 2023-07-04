ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ödemeler ne zaman? Devlet desteği artacak!

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı nedeniyle hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta bireylere ödenen evde bakım maaşı da memur zammı katsayısı ile artacak. İşte Temmuz zammı ve evde bakım maaşı ile ilgili detaylar...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 TL 67 kuruşa; evde bakım desteğinde 7 bin 601 TL'ye yükselecek. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaşı katsayısı ile yükselecek.

Memur maaşı zammı TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak evde bakım aylığı yeni tutarı da netleşmiş olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine verilmektedir. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmakadır. Haziran ayı evde bakım maaşı ödenmeleri henüz henüz hesaplara yatırılmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

