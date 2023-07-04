FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ödemeler ne zaman? Devlet desteği artacak!

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ödemeler ne zaman? Devlet desteği artacak!

04.07.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda memur maaşları dahil birçok kalemde değişikliğe gidilecek. TÜİK enflasyon oranı verilerinin etkileyeceği kalemler arasında yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı da yer alıyor. Peki, Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Temmuz zammıyla evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Ödemeler ne zaman? Devlet desteği artacak!

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı nedeniyle hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta bireylere ödenen evde bakım maaşı da memur zammı katsayısı ile artacak. İşte Temmuz zammı ve evde bakım maaşı ile ilgili detaylar...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 TL 67 kuruşa; evde bakım desteğinde 7 bin 601 TL'ye yükselecek. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaşı katsayısı ile yükselecek.

Memur maaşı zammı TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak evde bakım aylığı yeni tutarı da netleşmiş olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine verilmektedir. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmakadır. Haziran ayı evde bakım maaşı ödenmeleri henüz henüz hesaplara yatırılmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

iStock-1414584267

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!
Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'
Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyorAkaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor
Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.