Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkları geçtiğimiz gün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve milyonlarca kesimin alacağı zam farkları netleşti. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL’den %16.67’lik artışla 16 bin 881 TL oldu.

Kamuoyunda enflasyonun yüzde 1,7 civarında geleceği ve emekli aylıklarının 17 bin TL olacağı olacağı tahmin ediliyordu. 16 bin 800 TL'lik tahminler ise rakamın yine de 17 bin TL'ye yuvarlanabileceği yönündeydi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; TBMM'de AK Parti kulislerinde yöneticilerden bilgi almaya çalışan gazetecilere, en düşük emekli aylığının 17 bin TL olacağının söylendiği öne sürüldü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise saat 15.30 sıralarında yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığını duyurdu.

BÜTÇEYE MALİYETİ 80 BİN LİRA!

16.880 lira 98 kuruş olan veya olması gereken en düşük emekli aylığı yalnızca 2 kuruş yukarıya yuvarlanarak 16.881 lira olarak belirlendi. Bu yuvarlamanın bütçeye maliyeti ise 80 bin lira olarak hesaplandı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam farklarına ilişkin düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini ve önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.

Zamlı maaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve memurlar ile emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.

Memur emeklileri ise 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarını almış durumda, fark ödemesi ise Temmuz’un ikinci haftasında yapılacak.

SSK yani 4A emeklimiz tahsis numarasının son hanesine göre maaşlarını alıyorlar.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

*17 Temmuz: 9

*18 Temmuz: 7

*19 Temmuz: 5

*20 Temmuz: 3

*21 Temmuz: 1

*22 Temmuz: 8

*23 Temmuz: 6

*24 Temmuz: 4

*25 Temmuz: 2

*26 Temmuz: 0

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme planı ise şu şekilde:

*25 Temmuz: 9, 7, 5

*26 Temmuz: 3, 1

*27 Temmuz: 8, 6, 4

*28 Temmuz: 2, 0

Emekli Sandığı (4C) Ödemeleri ve Tarihleri

Üç ayda bir ödeme alan Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayında ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirlendi:

*1 Temmuz: 00–33

*2 Temmuz: 34–37

*3 Temmuz: 38–40

*4 Temmuz: 41–43

*5 Temmuz: 44–99

Zam Farkları ve Ek Ödemeler Ne Zaman Yatacak?

Emekli Sandığı emeklileri maaş güncellemelerini genellikle ek ödeme olarak alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Yasal düzenlemenin 17 Temmuz’a kadar tamamlanması halinde farklar aynı ay içinde ödenecek. Gecikme olması durumunda ek ödeme planı uygulanacak.