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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,37 oldu. Böylece emekli ve memurun alacağı zam farkları netleşti. En düşük emekli maaşı da 16.800 TL oldu. Kamuoyunda 17 bin TL beklentisi varken herhangi bir artış yapılmadı. Peki SSK, Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri zamlı aylıkları ne zaman alacak? Zam farkları ve ek ödemelerin ne zaman hesaba yatacağı da belli oldu. İşte maaş ödeme takvimleri...

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu
Cansu Akalp

Milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkları geçtiğimiz gün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve milyonlarca kesimin alacağı zam farkları netleşti. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL’den %16.67’lik artışla 16 bin 881 TL oldu.

Kamuoyunda enflasyonun yüzde 1,7 civarında geleceği ve emekli aylıklarının 17 bin TL olacağı olacağı tahmin ediliyordu. 16 bin 800 TL'lik tahminler ise rakamın yine de 17 bin TL'ye yuvarlanabileceği yönündeydi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; TBMM'de AK Parti kulislerinde yöneticilerden bilgi almaya çalışan gazetecilere, en düşük emekli aylığının 17 bin TL olacağının söylendiği öne sürüldü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise saat 15.30 sıralarında yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığını duyurdu.

BÜTÇEYE MALİYETİ 80 BİN LİRA!

16.880 lira 98 kuruş olan veya olması gereken en düşük emekli aylığı yalnızca 2 kuruş yukarıya yuvarlanarak 16.881 lira olarak belirlendi. Bu yuvarlamanın bütçeye maliyeti ise 80 bin lira olarak hesaplandı.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu 1

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam farklarına ilişkin düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini ve önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.

Zamlı maaşlar, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve memurlar ile emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.

Memur emeklileri ise 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarını almış durumda, fark ödemesi ise Temmuz’un ikinci haftasında yapılacak.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu 2

SSK yani 4A emeklimiz tahsis numarasının son hanesine göre maaşlarını alıyorlar.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

*17 Temmuz: 9

*18 Temmuz: 7

*19 Temmuz: 5

*20 Temmuz: 3

*21 Temmuz: 1

*22 Temmuz: 8

*23 Temmuz: 6

*24 Temmuz: 4

*25 Temmuz: 2

*26 Temmuz: 0

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme planı ise şu şekilde:

*25 Temmuz: 9, 7, 5

*26 Temmuz: 3, 1

*27 Temmuz: 8, 6, 4

*28 Temmuz: 2, 0

Emekli Sandığı (4C) Ödemeleri ve Tarihleri

Üç ayda bir ödeme alan Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayında ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirlendi:

*1 Temmuz: 00–33

*2 Temmuz: 34–37

*3 Temmuz: 38–40

*4 Temmuz: 41–43

*5 Temmuz: 44–99

Zam Farkları ve Ek Ödemeler Ne Zaman Yatacak?

Emekli Sandığı emeklileri maaş güncellemelerini genellikle ek ödeme olarak alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 17 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Yasal düzenlemenin 17 Temmuz’a kadar tamamlanması halinde farklar aynı ay içinde ödenecek. Gecikme olması durumunda ek ödeme planı uygulanacak.

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emekli maaşı en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
80 bin fark oluşuyor uçta kendileri en yakın yere gidince milyonluk fark oluşuyor, mazot ve benzine ikişer küsür otogaza bir lira hemen koydunuz, yükseltin çalışan ve emekli maaşını, zengine para yetmiyor, oyu fakir veriyor, insan hak ettiği gibi yaşar.
En düşük diye diye bütün emeklileri aynı yapacaklar. Ben 35 yıl 8 ay pirim yatırmışım. En düşük alan 10,12,yıl yatırmış. Ben ne kadar farklı almalıyım onlardan. Bazıları da ayak oyunlarıyla emekliye ayrılmışlar. Az yatıran az, çok yatıran çok almalı. Adil olanı budur.
emeklilere çok bile sürünmeye devam
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