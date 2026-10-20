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Zincir markete alışverişe gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor! Büyük tepki var...

Sincan'da bir zincir marketin hırsızlığı önlemek amacıyla müşterilere uyguladığı çanta bantlama ve dolap uygulaması tepki çekti. Belediye ekipleri işletmede inceleme başlatırken, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek cezai ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Zincir markete alışverişe gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor! Büyük tepki var...

Sincan'da geniş bir müşteri ağına sahip olan bir zincir markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantalarının "hırsızlığı önleme" bahanesiyle bantlandığı, ayrıca alan içerisine kurulan küçük dolaplar nedeniyle vatandaşın çantasını eline alıp içeride gezmesine izin verilmediği ve eşyalarını bu dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen belediye yönetimi, söz konusu uygulamayı sert bir dille kınadı.

DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

İşin dikkat çeken bir diğer boyutu ise söz konusu market zincirinin vukuatlarının bununla sınırlı olmaması. Aynı marketin, daha bir ay önce bir yıl içerisinde 4 kez dara almadan ürün satışı yaptığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.

Zincir markete alışverişe gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor! Büyük tepki var... 1

"SİNCAN HALKININ, RENCİDE EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini ancak hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurguladı. Ocak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen 'potansiyel şüpheli' ilan etmek değildir. Hiçbir ticari işletme; markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir."

YASAL VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Belediye bünyesinde alınan kararlar doğrultusunda, Zabıta Teşkilatı tarafından söz konusu işletmelerde sahada gerekli tespit ve incelemelerin derhal başlatıldığı bildirildi. Kurallara ve vatandaş haklarına aykırı hareket eden işletmeye yönelik belediyenin mevzuat ve yetki sınırları dahilindeki tüm idari ve cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirten yetkililer, konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak da yetkili tüm resmi kurumlara gerekli bildirim ve yazışmaların yapılacağını aktardı.

Açıklamasını "Sincan'da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı" sözleriyle tamamlayan İsmail Can Ocak, vatandaşın hakkını, hukukunu ve onurunu sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.

Zincir markete alışverişe gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor! Büyük tepki var... 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
market sincan
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