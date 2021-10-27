Zincir marketler ve tedarikçileri bugün Rekabet Kurumuna sözlü savunma veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Kurul, marketlerin sözlü savunmalarını bugün dinleyecek. Kararını da 29 Ekim’e kadar açıklayacak.

SÖZLÜ SAVUNMA

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, bugün saat 10.30’da yapılacak.

Rekabet Kurulu tarafından düzenleme önerilen 12 başlık şu şekilde:

Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması

Alıcı tarafından gerçekleştirilen ticari misillemeler

Bozulabilir tarımsal gıda ve ürünler bakımından 30 günü aşan ödeme süreleri

Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri

Bozulabilir gıda ürünlerinde kısa müddette gerçekleşen iptal bildirimleri

Satılmayan ürünlerin iadesi

Alıcın tek taraflı yaptığı sözleşme değişiklikleri

İşlemle alakası bulunmayan ödeme talepleri

Pazarlama için tedarikçinin ödeme gerçekleştirmesi

Kayıp ve bozuk mal ihtimalinin tedarikçiye transferi

Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi

Reklama tedarikçinin ödeme yapması



