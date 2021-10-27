FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zincir marketler ve tedarikçileri bugün Rekabet Kurumuna sözlü savunma veriyor

Zincir marketler ve tedarikçileri bugün Rekabet Kurumuna sözlü savunma veriyor

27.10.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını Rekabet Kurulu bugün yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Kurul, marketlerin sözlü savunmalarını bugün dinleyecek. Kararını da 29 Ekim’e kadar açıklayacak.

SÖZLÜ SAVUNMA

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, bugün saat 10.30’da yapılacak.

Rekabet Kurulu tarafından düzenleme önerilen 12 başlık şu şekilde:

Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması

Alıcı tarafından gerçekleştirilen ticari misillemeler

Bozulabilir tarımsal gıda ve ürünler bakımından 30 günü aşan ödeme süreleri

Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri

Bozulabilir gıda ürünlerinde kısa müddette gerçekleşen iptal bildirimleri

Satılmayan ürünlerin iadesi

Alıcın tek taraflı yaptığı sözleşme değişiklikleri

İşlemle alakası bulunmayan ödeme talepleri

Pazarlama için tedarikçinin ödeme gerçekleştirmesi

Kayıp ve bozuk mal ihtimalinin tedarikçiye transferi

Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi

Reklama tedarikçinin ödeme yapması

Borç yapılandırma yapanlar dikkat! İlk taksitin son ödeme tarihi yaklaşıyorBorç yapılandırma yapanlar dikkat! İlk taksitin son ödeme tarihi yaklaşıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EPGİS açıkladı! Benzine 28 kuruş zam geldiEPGİS açıkladı! Benzine 28 kuruş zam geldi
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Oktay'dan doların yükselişiyle ilgili açıklama: Biz de etkilendikOktay'dan doların yükselişiyle ilgili açıklama: Biz de etkilendik
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Rekabet Kurumu Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

TOKİ 50 bin konut yapacak!

TOKİ 50 bin konut yapacak!

Oktay'dan doların yükselişiyle ilgili açıklama: Biz de etkilendik

Oktay'dan doların yükselişiyle ilgili açıklama: Biz de etkilendik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.