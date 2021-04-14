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Ziraat Bankası'ndan 1.3 milyar dolarlık dev sendikasyon!

14.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 45 uluslararası bankanın katılımıyla sağlanan 1.33 milyar dolarlık sendikasyon kredisine ilişkin, “Kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan 1.3 milyar dolarlık dev sendikasyon!

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1.1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranıyla bir kez daha başarılı şekilde yeniledi. Toplamda 1.33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirdi.

ALPASLAN ÇAKAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

 
Sendikasyon kredisine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar,Pandemi koşulları nedeni ile olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan kredi, Türk Bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak, son dönemde sağlanan söz konusu kredilere, sendikasyon kredisi kapsamında 1,33 Milyar Dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik” dedi.

Genel Müdür Alpaslan Çakar, “Muhabir bankaların işbirliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir” diyerek açıklamalarına son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ziraat Bankası
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