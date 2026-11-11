Ziraat Bankası'ndan 9 ayda 124,5 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamada, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlar paylaşıldı.

Buna göre Ziraat Bankası, jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler ile küresel düzeyde yaşanan faiz artışlarının etkili olduğu yılın üçüncü çeyreğinde ihtiyatlı bilanço yönetimi ve seçici kredi politikasıyla her dönemde olduğu gibi Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini artırdı. Türk lirası ağırlıklı bilanço stratejisini sürdüren banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon liraya ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın 9 ayında elde ettiği 124,5 milyar lira net karla özkaynaklarını güçlendirdi.

Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5,5 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerini ise 2,2 trilyon liraya yükseltti. Böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon lira oldu. Nakdi kredilerin yüzde 84'ü reel sektörün finansmanına yönlendirilirken TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 65 oldu.

Mevcut makroekonomik koşulların aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturduğu bu dönemde, tahsisten izlemeye kadar müşteri ve sektör bazlı etkin risk yönetimini odağına alan bankanın takipteki alacaklar oranı yüzde 2 ile sektör ortalaması olan yüzde 3 seviyesinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

TARIM KREDİLERİ 1,2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Tarım ekosisteminin stratejik çözüm ortağı olarak tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliği odaklı yatırımları desteklemeye devam eden bankanın tarım kredileri 1,2 trilyon lirayı aştı.

Kadın ve genç üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıran bankanın eylül sonu itibarıyla 77 bin kadın çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi 91 milyar liraya, 152 bin genç çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi ise 249 milyar liraya ulaştı. Aile işletmeleri ve kooperatiflere yönelik bütüncül finansman çözümleri sunan banka, üreticilerin her koşulda yanında olmayı sürdürdü.

Bilançosunun ana fonlama kaynağını tabana yaygın mevduatla oluşturan bankanın mevduat büyüklüğü 6,5 trilyon liraya ulaştı. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Fonlama maliyetlerinin çeyreğin büyük bölümünde yüksek seyrettiği bu dönemde banka, mevduat maliyetlerini etkin şekilde yönetti. Uluslararası piyasalara güçlü erişimiyle yurt dışından sağladığı mevduat dışı kaynakları Türkiye ekonomisine kazandıran Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmeyi sürdürdü.

21 ÜLKEDEKİ 129 HİZMET NOKTASIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ziraat Bankası, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri ile Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada, 21 ülkedeki 129 hizmet noktasıyla Türkiye'nin uluslararası finansal alandaki varlığına ve etkinliğine katkı sağlıyor.

Bankanın uluslararası faaliyetlerinin merkezinde, Türk iş dünyasının küresel ölçekteki çalışmalarını desteklemek, işletmelerin ihtiyaç duyduğu her pazarda yanlarında olmak ve Türkiye'nin ticari faaliyette bulunduğu ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak yer alıyor.

"REEL SEKTÖRE VE ÖZELLİKLE TARIMA SAĞLADIĞIMIZ FİNANSMANI ARTIRDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yılın üçüncü çeyreğinin küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve enerji kaynaklı risklerin canlılığını koruduğu bir dönem olduğunu bildirdi.

Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşeme başladığını kaydeden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık. Tabana yaygın mevduat yapımız ve yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklar, bilançomuzu dengeli yapıda büyütmemize imkan verdi. Uluslararası ağımızla, Türk iş dünyasının bulunduğu her coğrafyada yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bu dönemde yayımladığımız İklim Geçiş Yol Haritamızla da müşterilerimizin yeşil dönüşümüne vereceğimiz desteği somut hedeflere bağladık. Ana sponsoru olduğumuz COP31’de düzenlediğimiz paneller, kültür ve medeniyet ortaklığı, standımızdaki etkinlikler ve imzaladığımız yeni finansman sözleşmeleri ile sürdürülebilir yarınlar için güçlü adımlar attık."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DENGELİ BÜYÜMESİNE KATKIMIZI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Alpaslan Çakar, kuruluşlarının 163. yıl dönümüne yaklaştıklarını anımsatarak, "Türk bankacılığında 10 trilyon lira aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, köklü geçmişimizden gelen birikimin eseridir." açıklamasında bulundu.

Stratejilerinin odağında ölçeklerini verimlilikle, deneyimlerini ise teknolojiyle buluşturmanın olduğunu anlatan Çakar, "'Bir Bankadan Daha Fazlası' olma anlayışımızla yaygın hizmet ağımızı ve dijital ekosistemimizi bir araya getirerek tarımdan sanayiye reel ekonominin tüm kesimlerine kredi, ödeme ve yatırım hizmetlerini bütünleşik biçimde sunacak, Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır