Ziraat GYO halka arz aracı kurumlar | Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor?

Son zamanlarda birçok kurumun Sermaye Piyasa Kurumu’na başvurularındaki halka arz talepleri sıklık kazandı. Bu kurumlardan olan Ziraat GYO’nun da 22 Nisan tarihinde halka arz talebi onaylandı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre Ziraat GYO’nun 1 TL nominal değerli payları 1,60 TL’den satışa sunulacak. Paylar, 6 Mayıs tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

ZİRAAT GYO PAYLARI BORSA’DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRÜYOR?

ZRGYO paylarının 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır

ZİRAAT GYO TALEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları’na oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a yapılacak dağıtıma Ziraat GYO ve Ziraat Yatırım birlikte karar vereceklerdir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.