Ziraat GYO halka arz aracı kurumlar | Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor?

Son zamanlarda birçok kurumun Sermaye Piyasa Kurumu’na başvurularındaki halka arz talepleri sıklık kazandı. Bu kurumlardan olan Ziraat GYO’nun da 22 Nisan tarihinde halka arz talebi onaylandı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre Ziraat GYO’nun 1 TL nominal değerli payları 1,60 TL’den satışa sunulacak. Paylar, 6 Mayıs tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
ZRGYO paylarının 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır
Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır.
Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları’na oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a yapılacak dağıtıma Ziraat GYO ve Ziraat Yatırım birlikte karar vereceklerdir.
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde
Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.
Halka Arz Detayları
Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.
Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmiştir.
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