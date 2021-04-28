FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat GYO halka arz aracı kurumlar | Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor?

Ziraat GYO halka arz aracı kurumlar | Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor?

28.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat GYO’nun halka arz işlemleri geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat GYO’nun halka arzında hisse fiyatını 1,60 TL olarak belirledi. Ziraat GYO için işlem borsa kodu ise ZRGYO olarak açıklandı. Talep toplama tarihleri arasında işlem yapmak isteyen kişiler ise, Ziraat GYO aracı kurumlarını araştırmaya başladı.

Ziraat GYO halka arz aracı kurumlar | Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor?

Son zamanlarda birçok kurumun Sermaye Piyasa Kurumu’na başvurularındaki halka arz talepleri sıklık kazandı. Bu kurumlardan olan Ziraat GYO’nun da 22 Nisan tarihinde halka arz talebi onaylandı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre Ziraat GYO’nun 1 TL nominal değerli payları 1,60 TL’den satışa sunulacak. Paylar, 6 Mayıs tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

ZİRAAT GYO PAYLARI BORSA’DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRÜYOR?

ZRGYO paylarının 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır

ZİRAAT GYO TALEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ziraat Finans Grubu Çalışanları’na oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a yapılacak dağıtıma Ziraat GYO ve Ziraat Yatırım birlikte karar vereceklerdir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

9

ZİRAAT GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE BORSA KODU

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN YAPILIYOR?

6

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde
Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.

ziraat gyo1

Halka Arz Detayları
Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Altın bilezik fiyatları: ilk rakamlarAltın bilezik fiyatları: ilk rakamlar
Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

TOKİ 600 konutu satışa çıkardı

TOKİ 600 konutu satışa çıkardı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ODTÜ mezunu köyüne döndü, hayatı değişti!

ODTÜ mezunu köyüne döndü, hayatı değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.