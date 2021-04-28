Ziraat GYO halka arz bekleniyor! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Hisse fiyatı ve kodu...

Bugün talep toplama süreci başlayan Ziraat GYO halka arz talep tarihi, hisse kodu, fiyatı gibi detaylar binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. SPK'nın haftalık bülteninde yapılan açıklamaya göre; şirket 1 TL nominal değerli paylarını 1,60 TL'den satışa sunacak.

ZİRAAT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK, BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.