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Ziraat GYO halka arz bekleniyor! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Hisse fiyatı ve kodu...

28.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci bugün başladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek olan süreçte binlerce yatırımcı gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Hisse fiyatı ve kodu...

Ziraat GYO halka arz bekleniyor! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Hisse fiyatı ve kodu...

Bugün talep toplama süreci başlayan Ziraat GYO halka arz talep tarihi, hisse kodu, fiyatı gibi detaylar binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. SPK'nın haftalık bülteninde yapılan açıklamaya göre; şirket 1 TL nominal değerli paylarını 1,60 TL'den satışa sunacak.

ZİRAAT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK, BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ BORSA KODU

Borsa Kodu: ZRGYO

ZİRAAT GYO BAŞVURU DETAYLARI

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,

• Ziraat Yatırım E-şube

• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Bankası Kanallarından

• Ziraat Bankası internet şubesi

• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.

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Ziraat Bankası
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