Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ziraat GYO halka arz ne zaman işlem görecek?

Bugün 28 Nisan tarihi itibariyle Ziraat GYO halka arz işlemleri başlayacak. Vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onaylaması sonrası Ziraat GYO halka arz işlemleri hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki Ziraat GYO halka arz eşit mi oransal mı?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatı ile halka arzı onaylandı. Borsa Kodu: ZRGYO olan halka arz işlemi, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29 ve 30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

SPK haftalık bülteninde bulunan detaylara göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

