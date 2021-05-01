Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse işlem görme tarihi...

22 Nisan 2021 tarihinde SPK tarafından Ziraat GYO’nun halka arzı onaylanmıştı. SPK, Ziraat GYO için borsa kodunu ZRGYO olarak belirledi. 28,29 ve 30 Nisan tarihleri arası ise talep toplama tarihleri olarak açıklanmış olan halka arzın son tarihi 30 Nisan'ta tamamlandı. Peki Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edildi. 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi. Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmişti.

Talep toplama sonuçlarının Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanması bekleniyor.



