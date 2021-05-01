FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse işlem görme tarihi...

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse işlem görme tarihi...

01.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda 22 Nisan tarihinde SPK tarafından Ziraat GYO’nun halka arzı onaylanmıştı. SPK, Ziraat GYO için borsa kodunu ZRGYO olarak, hisse fiyatını ise 1 lira 60 kuruş olarak belirlemişti. 28,29 ve 30 Nisan tarihleri arası ise talep toplama tarihleri olarak açıklanmıştı. Peki Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte Ziraat GYO hisse işlem görme tarihi...

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse işlem görme tarihi...

22 Nisan 2021 tarihinde SPK tarafından Ziraat GYO’nun halka arzı onaylanmıştı. SPK, Ziraat GYO için borsa kodunu ZRGYO olarak belirledi. 28,29 ve 30 Nisan tarihleri arası ise talep toplama tarihleri olarak açıklanmış olan halka arzın son tarihi 30 Nisan'ta tamamlandı. Peki Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edildi. 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi. Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmişti.

Talep toplama sonuçlarının Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın, tepkilerin ardından özür dilediDemet Akalın, tepkilerin ardından özür diledi
Sütün fiyatı artık kalitesine göre olacakSütün fiyatı artık kalitesine göre olacak
Kira yardımı nasıl alınır?Kira yardımı nasıl alınır?
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Başvurular pazartesi başlıyor

Başvurular pazartesi başlıyor

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Dedektif gibi arıyorlar! Kilosu 150 liradan satılıyor

Dedektif gibi arıyorlar! Kilosu 150 liradan satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.